باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع طرح مسکن استیجاری از دارایی‌های این وزارتخانه تأمین خواهد شد، گفت: این دارایی‌ها شامل املاک، اراضی و واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید است.

صادق با اشاره به اینکه هنوز آمار نهایی تعداد واحدهای مسکن استیجاری برای سال آینده اعلام نشده است، افزود: بخش عمده منابع این طرح به دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد و در مرحله نخست، عدد ۱۰ هزار واحد به‌عنوان هدف اولیه اعلام شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در حال انجام است و با اتکا به منابعی که از محل اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه تأمین می‌شود، تلاش‌می‌کنیم تعداد واحدهای مسکن استیجاری را افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی این اقدام را گام نخست در اجرای سیاست مسکن استیجاری دانست و گفت: در مراحل بعدی، برنامه‌ریزی شده است تا انبوه‌سازان و شهرداری‌ها نیز به‌عنوان پایه‌های اصلی این طرح وارد همکاری شوند.