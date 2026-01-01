رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از تحویل ۶ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های امدادی و ارتقای توان عملیاتی اورژانس، با هدف تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی اضطراری انجام شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - پژمان شاهرخی با اشاره به اینکه این رویداد نمادی از ارتقای سطح سلامت جمعی در استان است، افزود: تحویل این آمبولانس‌ها حاصل هم‌افزایی، اراده حاکمیتی و مشارکت جمعی بوده و بخشی از یک برنامه جامع برای افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و تضمین خدمات درمانی در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

وی گفت: اولویت در تخصیص این آمبولانس‌ها، مناطق دورافتاده و نقاطی بوده که به دلیل شرایط جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و حجم بالای مأموریت‌های امدادی، با کمبود خدمات اورژانسی مواجه بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با قدردانی از خیرین و مشارکت‌کنندگان در این طرح خاطرنشان کرد: با دستور ویژه مقام عالی وزارت بهداشت به اورژانس کشور، روند ترخیص و هماهنگی آمبولانس‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

شاهرخی همچنین از تحویل ۷ دستگاه آمبولانس دیگر در هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: این آمبولانس‌ها به شهرستان‌های میناب، پارسیان، بندرعباس و احتمالاً حاجی‌آباد اختصاص خواهد یافت و تلاش می‌کنیم تا پایان سال، وعده تأمین ۶۰ دستگاه آمبولانس جدید برای استان محقق شود.

وی در پایان با اشاره به تجهیزات کامل این آمبولانس‌ها گفت: تمامی خودروها بر اساس استانداردهای اورژانس کشور و استانداردهای جهانی تجهیز شده‌اند و شامل دستگاه شوک، نوار قلب، تجهیزات دارویی و اقلام ضروری برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی هستند. ارزش هر دستگاه آمبولانس نیز بیش از ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

