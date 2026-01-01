حادثه حریق کرسی در روستای اسبوکلا شهرستان بابل یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن روابط‌عمومی اورژانس بابل گفت:بامداد امروز پنج شنبه ۱۱ دی حادثه حریق کرسی در یک منزل مسکونی در روستای اسبوکلا گزارش شد.

او افزود:پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز ارتباطات اورژانس بابل با اعزام سریع پایگاه‌های احمدچاله‌پی و امین‌آباد، مشخص شد در این حادثه دو نفر دچار آسیب شده‌اند:

غلام نیا روشن گفت:خانم ۸۰ ساله به‌دلیل شدت حادثه سوختگی جان خود را از دست داده بود.

او افزود:آقای ۷۵ ساله با ۵۰ درصد سوختگی درجه یک و دو پس از اقدامات اولیه به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

روابط‌عمومی اورژانس بابل بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی سنتی تأکید دارد

