باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آتش‌سوزی عظیمی روز پنجشنبه یک کلیسای قرن نوزدهمی در آمستردام را ویران کرد، در حالی که هلند با دو کشته بر اثر مواد آتش‌بازی و خشونت «بی‌سابقه» علیه پلیس شاهد شب سال نوی ناآرامی بود.

این آتش‌سوزی در ساعات اولیه روز در کلیسای فوندلکرک رخ داد که از سال ۱۸۷۲ بر یکی از پارک‌های برتر شهر مشرف بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب می‌شود.

مقامات آمستردام گفتند برج ۵۰ متری (۱۶۴ فوتی) فرو ریخت و سقف به شدت آسیب دید، اما انتظار می‌رود سازه کلی سالم بماند.

علت آتش‌سوزی بلافاصله مشخص نشد.

رئیس اتحادیه پلیس هلند، ناین کویمن، از «میزان بی‌سابقه خشونت علیه پلیس و خدمات اضطراری» در شب سال نو گزارش داد.

او گفت خود او در حین شیفت کاری در آمستردام سه بار مورد اصابت مواد آتش‌بازی و سایر مواد منفجره قرار گرفته است.

اندکی پس از نیمه‌شب، مقامات یک هشدار نادر سراسری را روی تلفن‌های همراه منتشر کردند و به مردم هشدار دادند که با خدمات اضطراری تحت فشار تماس نگیرند مگر اینکه جان افراد در خطر باشد.

گزارش‌هایی از حملات علیه پلیس و آتش‌نشانان در سراسر کشور گسترده بود. در شهر بردا در جنوب، مردم نارنجک دستی به سمت پلیس پرتاب کردند.

دو نفر، یک پسر ۱۷ ساله و یک مرد ۳۸ ساله، در حوادث مرتبط با مواد آتش‌بازی کشته شدند. سه نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

بیمارستان چشم‌پزشکی روتردام گفت ۱۴ بیمار از جمله ۱۰ نفر زیر سن قانونی را به دلیل آسیب‌های چشمی درمان کرده است. دو نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

این آخرین سال قبل از ممنوعیت مورد انتظار مواد آتش‌بازی غیررسمی بود، بنابراین هلندی‌ها این مواد را به مقدار انبوه خریداری کردند.

بر اساس انجمن مواد آتش‌بازی هلند، شادی‌کنندگان رکورد ۱۲۹ میلیون یورو (۱۵۱ میلیون دلار) برای مواد آتش‌بازی هزینه کردند.

برخی مناطق به عنوان مناطق عاری از مواد آتش‌بازی تعیین شده بودند، اما به نظر می‌رسید تأثیر کمی داشته است.

یک روزنامه‌نگار آژانس فرانسه‌پرس در یکی از این مناطق در لاهه گزارش داد که صدای انفجار‌های بلند تا حدود ساعت ۳ بامداد ادامه داشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه