باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات آمریکایی در ۱ ژانویه در گفتگو با سی‌ان‌ان مدعی شدند که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ارزیابی کرده است که اوکراین یک اقامتگاه مورد استفاده ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را هدف قرار نداده است.

گزارش شده است که این ادعا توسط جان رتکلیف، رئیس سیا، به دونالد ترامپ ارائه شده است.

روسیه به طور عمومی اوکراین را متهم کرده بود که ۹۱ پهپاد به سمت یک اقامتگاه مورد استفاده ولادیمیر پوتین پرتاب کرده است - اظهاراتی که پوتین شخصاً در یک تماس تلفنی به ترامپ منتقل کرده است. ترامپ ابتدا گفت از این حادثه گزارش شده «بسیار عصبانی» است، اما بعداً لحن مشکوک‌تری اتخاذ کرد.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ در ۳۱ دسامبر یک سرمقاله نیویورک پست با عنوان «هزاران «حمله» پوتین نشان می‌دهد روسیه مانع صلح است» را به اشتراک گذاشت و اعتبار حمله اوکراین به اقامتگاه رئیس جمهور روسیه را زیر سؤال برد.

این ادعا در زمانی مطرح شد که اوکراین و ایالات متحده در حال هماهنگی یک چارچوب صلح به‌روزرسانی شده بودند، زمان‌بندی که کییف آن را عمدی خواند.

منبع: سی ان ان