مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان‌شرقی گفت:در روز‌های اخیر مصرف گاز استان به ۴۵ میلیون و ۵۴۴ هزار مترمکعب رسید که ۶۰ درصد آن در بخش خانگی مصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -خدایی در نشست با رسانه‌ها و خبرنگاران شهرستان‌های آذربایجان شرقی گفت:مدیریت مصرف گاز و استفاده بهینه در بخش خانگی به رونق چرخ صنعت و تولید کمک می‌کند و ارزش افزوده برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
 
وی افزود:به همت شرکت ملی گاز تا آخر امسال ۲۷ هزار دستگاه بخاری با کیفیت با بخاری‌های کم کیفیت در استان جایگزین می‌شوند.
 
وی افزود: شهرستان‌های خداآفرین، هوراند و بخش آبش‌احمد به علت قرارگیری در انتهای خط انتقال و احتمال افت فشار در اولویت اجرای طرح جایگزینی بخاری با کیفیت بالا هستند.
 
وی ادامه داد: افزون بر توزیع این بخاری‌ها، خط انتقال دیگری نیز برای پایدارسازی شبکه گاز این مناطق در سه فاز از سمت استان اردبیل، اهر و هوراند اجرا می‌شود.

