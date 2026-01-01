باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -خدایی در نشست با رسانهها و خبرنگاران شهرستانهای آذربایجان شرقی گفت:مدیریت مصرف گاز و استفاده بهینه در بخش خانگی به رونق چرخ صنعت و تولید کمک میکند و ارزش افزوده برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
وی افزود:به همت شرکت ملی گاز تا آخر امسال ۲۷ هزار دستگاه بخاری با کیفیت با بخاریهای کم کیفیت در استان جایگزین میشوند.
وی افزود: شهرستانهای خداآفرین، هوراند و بخش آبشاحمد به علت قرارگیری در انتهای خط انتقال و احتمال افت فشار در اولویت اجرای طرح جایگزینی بخاری با کیفیت بالا هستند.
وی ادامه داد: افزون بر توزیع این بخاریها، خط انتقال دیگری نیز برای پایدارسازی شبکه گاز این مناطق در سه فاز از سمت استان اردبیل، اهر و هوراند اجرا میشود.