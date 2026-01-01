باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را در روز ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ تشریح کرد.

وی با اشاره به وضعیت محور‌های شمالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، آزادراه رشت–قزوین محدوده سراوان، محور قدیم تهران–بومهن در محدوده‌های تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچ‌های جاجرود و آزادراه تهران–پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۳ گزارش شده است.

به گفته سرهنگ شیرانی، ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو و محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال محدوده دماوند مشاهده می‌شود.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس و فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، آزادراه قزوین–رشت، آزادراه تهران–شمال مسیر شمال به جنوب، محور قدیم بومهن–تهران و آزادراه پردیس–تهران روان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا تأکید کرد: محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ شیرانی در ادامه درباره سایر محور‌های کشور گفت: در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و مهرشهر تا کمالشهر، همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: آزادراه تهران–ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضی‌آباد، محور تهران–شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران–ورامین و بالعکس محدوده قلعه‌نو نیز با ترافیک سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان غربی و کردستان گزارش شده و رانندگان لازم است با رعایت قوانین و احتیاط کامل تردد کنند.