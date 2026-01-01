باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس رسانه ملی صبح روز پنجشنبه، یازدهم دی‌ماه به دیدار مرجع عالیقدر آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی رفت.

این مرجع عالیقدر در این دیدار ضمن قدردانی از خدمات سازمان صداوسیما در جنگ ۱۲روزه و اطلاع‌رسانی به‌موقع در بیان واقعیات، گفت: شما در آن دوران زحمت فراوانی کشیده‌اید و جای تقدیر دارد.

وی حمله رژیم صهیونیستی را به این سازمان نشانه اثرگذاری رسانی ملی دانست و دراین‌باره گفت: معلوم می‌شود دشمن از صدای شما می‌ترسد و شما اثرگذار هستید.

آیت‌الله نوری همدانی همچنین از صداوسیمای قم قدردانی و در ادامه اظهار کرد: صداوسیما وظیفه دارد صدای مردم باشد. از یک سو باید خدمات نظام اسلامی بیان شود تا نسل جوان بداند که چه بودیم و به کجا رسیدیم و برکات این نظام چه بود. البته مشکلات و نواقص وجود دارد و باید برطرف شود.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر باید صدای مردم به گوش مسئولان برسد.

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به وجود مشکلات فرهنگی ازجمله حجاب و همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور، اظهار کرد: مردم از گرانی و سختی معیشت به ستوه آمده‌اند. کاهش ارزش پول ملی مردم را سرگردان و این گرانی و سختی معیشت کمرشان را خم کرده است.

وی تصریح کرد: درست است تحریم اثر دارد، ولی علت کلی نیست. نبود اشراف و عدم مدیریت درست باعث این مشکلات شده است. باید مشکل حل شود و مردم راضی باشند.

این مرجع تقلید در خاتمه متذکر شد: امروز طبق فرمایش رهبر انقلاب، حفظ وحدت و عدم اختلاف واجب شرعی است. طبق فرموده رهبری باید از دولت حمایت کرد، اما دولت هم باید به فکر چاره و حل مشکل باشد و در نظارت و انتصابات دقت کند.

پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی نیز در این دیدار، با ارائه گزارشی از رویکردها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات انجام‌شده در سازمان صداوسیما، به تشریح برنامه‌های رسانه ملی در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: در جریان دفاع مقدس ۱۲روزه، صداوسیما با تمرکز بر روایت دقیق، به‌موقع و مستند واقعیت‌ها، تلاش کرد ضمن خنثی‌سازی جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن، تصویر روشنی از اقتدار، انسجام ملی و توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی ارائه دهد.

وی همچنین از اهتمام رسانه ملی برای تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی، تقویت وحدت ملی، بازنمایی هویت دینی و انقلابی و ایفای نقش واسطه امین میان مردم و مسئولان سخن گفت و تأکید کرد: صداوسیما خود را متعهد می‌داند در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب و با رویکردی تحولی، نسبت به آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

