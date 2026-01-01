تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال تهران امروز پنجشنبه و در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر امروز پنج شنبه ۱۱ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی، میلاد زکی‌پور و انزو کریولی

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و داکنز نازون

گزارش بازی:

دقیقه ۵: پس از برخورد بازیکنان استقلال و سپاهان در محوطه جریمه سپاهان داور پس از بازبینی صحنه با var به سود استقلال پنالتی گرفت.

دقیقه ۱۰: یاسر آسانی موفق شد از روی ضربه پنالتی گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۱۴: رستم آشورماتوف مدافع استقلال به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا بازی به تساوی یک بر یک برسد.

دقیقه ۲۰: شوت از راه دور حاج صفی را آدان به سختی راهی کرنر کرد.

دقیقه ۲۳: علیرضا کوشکی که در نیمه اول نقش پررنگی در حملات استقلال داشت و پس از جا گذاشتن چند بازیکن سپاهان از بیرون محوطه جریمه این تیم اقدام به شوت زنی کرد که حسینی با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

پس از آن باز هم بازیکنان استقلال صاحب موقعیت شدند و اینبار نوبت به منیر الحدادی رسید و این بازیکن هم با پای چپ و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که باز هم حسینی توپ را در اختیار گرفت.

ریکاردو آلوز برای دومین بار در نیمه اول و در دقیقه ۳۰ زمانی که صاحب توپ شد از بیرون محوطه جریمه و با شوتی زمینی دروازه استقلال را تهدید کرد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۳+ ۴۵ باز هم به دروازه استقلال نزدیک شدند و با نفوذ آریا یوسفی به محوطه جریمه این تیم، توپ به او رسید و از زاویه‌ای بسته اقدام به شوت زنی کرد که آدان با واکنش خوب خود توپ را به کرنر فرستاد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم این بازی از ساعت ۱۸:۱۷ آغاز شد.

دقیقه ۵۲: توپ در شلوغی محوطه جریمه سپاهان به پای ریکاردو آلوز برخورد کرد و پس از آن به تیرک دروازه حسینی خورد.

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۵۶ اولین حمله خود به سمت دروازه استقلال را خلق کردند که ریکاردو آلوز در دقیقه ۵۶ صاحب توپ شد و با شوتی محکم و زمینی دروازه استقلال را هدف قرار دارد که آنتونیو آدان درازکش توپ را مهار کرد.

