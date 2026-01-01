رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت صدور ویزا برای اعضای تیم ملی در سفر به آمریکا توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت اعتراض‌های فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از اقدامات حاشیه ای در دیدار ایران و مصر در جام جهانی اظهار کرد: در سیاتل یک گروه محلی می‌خواهند کنگره‌ای برگزار کنند که ما و مصر مخالف هستیم و هر ۲ به فیفا نامه مکتوب زدیم. جدی اعتراض کردیم و تصور خود من این است که این موضوع حل خواهد شد.

وی افزود: درباره ویزای بازیکنان هم تصور می‌کنم برای همگی آنها ویزا صادر می‌شود، اما آمریکا به کشور عزیز ما حمله کرده و متخاصم و کینه‌جو است. با این حال امور خود را طی می‌کنیم و با فیفا ارتباط داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: بعید می‌دانم بتوانند مشکلی درست کنند، رئیس‌جمهور آمریکا به شهروندان ایران و چهار کشور دیگر حاضر در جام جهانی اجازه ویزا نمی‌دهد ولی ما در حال رایزنی هستیم.

تاج ادامه داد: به فیفا نامه زده و ادله خود را آورده‌ایم. در بخش هواداری مشکلاتی داریم و در هر بازی حدود ۵۷۰۰ بلیت داریم که پشت دروازه‌هاست. روز گذشته آخرین فرصت بود که به فیفا نامه زده و اعلام کردیم این بلیت‌ها را دریافت می‌کنیم و خودمان هم آنها را می‌فروشیم. اگر توانستیم به ایرانی‌هایی که می‌توانند به آمریکا بروند می‌دهیم و اگر نشد به ایرانی‌های مقیم آمریکا یا افرادی که خارج از کشور هستند و می‌توانند از بازی‌ها بازدید کنند می‌فروشیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
تاج: تیم ملی می‌تواند به دور دوم جهانی صعود کند
اسبقیان: رفتار‌های مدیریتی تاج شایسته تقدیر است/ امروز زمان تضعیف تیم ملی فوتبال نیست
تاج: اگر شعار نژادپرستانه سر داده شود داور بازی را متوقف می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عیادت مجدد وزیر ورزش از دختر موتورسوار سانحه‌دیده
درخواست اوسمار برای تمدید قرارداد دروازه بان جوان
نبرد استقلال برابر قهرمان نیم فصل در نقش جهان
رامین با وساطت در استقلال می‌ماند
درخواست سرمربی اسپانیا از ستاره آرژانتینی؛ مسی بازنشسته نشو
آخرین وضعیت احمد نوراللهی برای بازگشت به لیگ ایران
استقلال ۱ - ۱ سپاهان/ گزارش لحظه به لحظه
دعوت از ۳۳ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی کشتی 
بی احترامی‌های مکرر و تصمیم گیری‌های غیر تخصصی به هویت کشتی پهلوانی لطمه می‌زند
جزئیات فروش بلیت جام جهانی برای ایرانیان/ تاج: تصور می‌کنم همه بازیکنان ویزا می‌گیرند
آخرین اخبار
جزئیات فروش بلیت جام جهانی برای ایرانیان/ تاج: تصور می‌کنم همه بازیکنان ویزا می‌گیرند
بی احترامی‌های مکرر و تصمیم گیری‌های غیر تخصصی به هویت کشتی پهلوانی لطمه می‌زند
استقلال ۱ - ۱ سپاهان/ گزارش لحظه به لحظه
دعوت از ۳۳ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی کشتی 
درخواست سرمربی اسپانیا از ستاره آرژانتینی؛ مسی بازنشسته نشو
رامین با وساطت در استقلال می‌ماند
عیادت مجدد وزیر ورزش از دختر موتورسوار سانحه‌دیده
درخواست اوسمار برای تمدید قرارداد دروازه بان جوان
آخرین وضعیت احمد نوراللهی برای بازگشت به لیگ ایران
نبرد استقلال برابر قهرمان نیم فصل در نقش جهان
نتایج کامل هفته دهم لیگ برتر والیبال
پایان مراسم The Best/ اهدای جایزه جدید با ادغام در گلوب ساکر
دنیامالی: نگران بودجه ورزش نیستم/ امیدوارم روزی دختران در المپیک طلا بگیرند
نویدکیا: باید باهوش بازی کنیم/ استقلال تیم باکیفیتی است
امباپه در صدر برترین گلزنان سال ۲۰۲۵ + عکس
سیدجلال حسینی به کادرفنی اضافه شود
نهایی شدن ۲ دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران مقابل عراق
وضعیت مصدومیت امباپه مشخص شد
آمار جالب دیدار‌های سپاهان - استقلال
روبرتو کارلوس دچار عوارض قلبی شد