اوکراین و روسیه هر دو اعلام کردند که شب سال نو پهپاد‌هایی را بر فراز آسمان‌های خود رهگیری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه سال نو را با ادامه جنگی که اکنون نزدیک به چهار سال از آن می‌گذرد، آغاز کرده است؛ این اظهارات پس از شلیک بیش از ۲۰۰ پهپاد به سمت اوکراین بیان شد که عمدتا زیرساخت‌های انرژی این کشور را هدف قرار داده بودند.

زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «روسیه سال را با جنگ و هدف قرار دادن اوکراین با بیش از ۲۰۰ پهپاد تهاجمی در طول شب آغاز کرد.» این سخنان در حالی مطرح شد که نیروی هوایی اوکراین امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد پدافند هوایی این کشور ۱۷۶ فروند از مجموع ۲۰۵ پهپادی را که روسیه در جریان حمله شبانه به مناطق شمالی، جنوبی و شرقی پرتاب کرده بود، سرنگون کرده است.

طبق گزارش رویترز، در این بیانیه آمده است که نیرو‌های روسی در طول شب با استفاده از ۲۰۵ پهپاد از چندین منطقه مختلف به اوکراین حمله کرده‌اند.

از سویی دیگر وزارت دفاع روسیه نیز امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۶۸ پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین استان روسیه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

همچنین مقامات منطقه کراسنودار در جنوب روسیه اعلام کردند که سقوط بقایای یک پهپاد اوکراینی به پالایشگاه نفت «ایلسکی» در این منطقه اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده که در طول شب مهار شده است. کی‌یف از اوت گذشته حملات پهپادی خود به زیرساخت‌های انرژی روسیه را تشدید کرده است تا توانایی مسکو در تامین مالی کارزار نظامی‌اش در اوکراین را مهار کند.

منبع: العربیه

برچسب ها: جنگ اوکراین ، شب سال نو
خبرهای مرتبط
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
فشار جهانی بر کی‌یف در پی حمله به اقامتگاه پوتین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
آخرین اخبار
مسکو: اوکراین «عمدا» غیرنظامیان در خرسون را هدف قرار داده است
سومالی‌لند میزبانی از آوارگان فلسطینی را رد کرد
تماس میان اوکراین و ترکیه درباره صلح
سیل افغانستان جان ۱۷ نفر را گرفت
سامورایی‌ها به دنبال زیردریایی اتمی!
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
اتحاد ونزوئلا و کوبا در مواجهه با محاصره و ادعا‌های امپریالیستی
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
سوریه: داعش قصد داشت شب سال نو علیه کلیساها عملیات انتحاری انجام دهد
خودکشی یک نظامی اسرائیلی در لحظات آخر سال ۲۰۲۵
دفتر رسانه‌ای غزه: سال ۲۰۲۶ باید سالی برای «پایان رنج» و «بازسازی» غزه باشد
روسیه: مدارک تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین را به آمریکا تحویل می‌دهیم
حکومت‌نظامی برای نوجوانان فرانسه در شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات نیم‌میلیونی در استانبول برای حمایت از فلسطین+ تصاویر
زاخارووا: پول مالیات‌دهندگان غربی صرف کشتن غیرنظامیان می‌شود 
ادعای سیا: اوکراین اقامتگاه پوتین را هدف نگرفته است
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
اوکراین دو سامانه پاتریوت جدید از آلمان مستقر کرد
پست فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت 
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
حمله پهپادی اوکراین در شب سال نو: ۲۴ کشته در خرسون و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی روسیه
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
معامله‌گری ترامپ؛ پایان چک سفید تل‌آویو
غزه در آستانه‌ی محو تدریجی: وقتی آمار، زبان نسل‌کشی خاموش می‌شود
آمریکا ۳ قایق مواد مخدر را در اقیانوس آرام منفجر کرد