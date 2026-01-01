باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه سال نو را با ادامه جنگی که اکنون نزدیک به چهار سال از آن می‌گذرد، آغاز کرده است؛ این اظهارات پس از شلیک بیش از ۲۰۰ پهپاد به سمت اوکراین بیان شد که عمدتا زیرساخت‌های انرژی این کشور را هدف قرار داده بودند.

زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «روسیه سال را با جنگ و هدف قرار دادن اوکراین با بیش از ۲۰۰ پهپاد تهاجمی در طول شب آغاز کرد.» این سخنان در حالی مطرح شد که نیروی هوایی اوکراین امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد پدافند هوایی این کشور ۱۷۶ فروند از مجموع ۲۰۵ پهپادی را که روسیه در جریان حمله شبانه به مناطق شمالی، جنوبی و شرقی پرتاب کرده بود، سرنگون کرده است.

طبق گزارش رویترز، در این بیانیه آمده است که نیرو‌های روسی در طول شب با استفاده از ۲۰۵ پهپاد از چندین منطقه مختلف به اوکراین حمله کرده‌اند.

از سویی دیگر وزارت دفاع روسیه نیز امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۶۸ پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین استان روسیه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

همچنین مقامات منطقه کراسنودار در جنوب روسیه اعلام کردند که سقوط بقایای یک پهپاد اوکراینی به پالایشگاه نفت «ایلسکی» در این منطقه اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده که در طول شب مهار شده است. کی‌یف از اوت گذشته حملات پهپادی خود به زیرساخت‌های انرژی روسیه را تشدید کرده است تا توانایی مسکو در تامین مالی کارزار نظامی‌اش در اوکراین را مهار کند.

منبع: العربیه