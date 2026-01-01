طبق گزارش تحلیل و اثرسنجی معاونت فضای مجازی رسانه ملی، ویژه‌برنامه‌های شب یلدای رسانه ملی با حضور چهار برنامه شاخص، در مجموع بیش از ۲۵ هزار محتوای تقطیع‌شده را در شبکه‌های اجتماعی رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش تحلیل و اثرسنجی معاونت فضای مجازی رسانه ملی، ویژه‌برنامه‌های شب یلدای رسانه ملی با حضور چهار برنامه شاخص، در مجموع بیش از ۲۵ هزار محتوای تقطیع‌شده را در شبکه‌های اجتماعی رقم زدند؛ محتوا‌هایی که ۲۵۱ میلیون بازدید را به ثبت رساند.

در این میان، «برمودا» با ۱۴۰ میلیون بازدید بیشترین سهم مصرف محتوا را به خود اختصاص داد و «یلدای جوانی» نیز با ۹۷ میلیون بازدید در رتبه بعدی قرار گرفت. سایر برنامه‌ها نیز متناسب با هویت محتوایی خود، بازتاب قابل‌توجهی در میان مخاطبان داشتند.

 مقایسه داده‌ها با سال گذشته از رشد حداقل ۲۵ درصدی مصرف محتوای یلدایی حکایت دارد؛ روندی که نشان‌دهنده افزایش اثرگذاری برنامه‌های مناسبتی و تقویت پیوند تلویزیون با فضای مجازی است.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: رسانه ملی ، شب یلدا
