بر اثر آتش‌سوزی در پیست اسکی کران مونتانا، ده‌ها نفر از مردم در شب سال نو زنده در آتش سوختند و ۱۰۰ نفر راهی بیمارستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ده‌ها نفر کشته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر که اکثر آنها دچار جراحات و سوختگی‌های شدید شده‌اند، قربانی آتش‌سوزی مهیبی شدند که در تفرجگاه در جشن‌های شب سال نو در پیست اسکی «کران مونتانا» سوئیس رخ داد.

این آتش‌سوزی ساعت ۱:۳۰ بامداد روز پنجشنبه به وقت محلی در تفرجگاه «لو کونستلاسیو» در جنوب غربی سوئیس آغاز شد. علت دقیق حادثه هنوز روشن نیست، اما مقامات احتمال می‌دهند که یک حادثه غیرعمدی بوده باشد. پلیس سوئیس کشته شدن ده‌ها نفر و مجروح شدن حدود ۱۰۰ نفر را تایید کرده است. وزارت امور خارجه ایتالیا نیز به نقل از پلیس سوئیس از احتمال وجود ۴۰ کشته خبر داد.

«فردریک گیسلر» از پلیس کانتون واله بدون اعلام آمار دقیق گفت: «حدود ۱۰۰ نفر مجروح شده‌اند که حال اکثر آنها وخیم است و متاسفانه معتقدیم ده‌ها نفر جان خود را از دست داده‌اند.» مصدومان توسط آمبولانس‌ها و بالگرد‌ها به بیمارستان‌های سیون، لوزان، ژنو و زوریخ منتقل شدند. در این عملیات امدادی، ۱۰ بالگرد و ۴۰ آمبولانس به کار گرفته شد و بر فراز منطقه منطقه پرواز ممنوع اعلام گردید.

دو زن فرانسوی که در محل حضور داشتند به شبکه «بی‌اف‌ام» فرانسه گفتند که آتش‌سوزی پس از آن شروع شد که بطری حاوی فشفشه به سقف چوبی نزدیک شد و شعله‌های آتش با سرعت بسیار زیادی در سقف پخش شد. در همین حال، سفیر ایتالیا در سوئیس اعلام کرد مقامات محلی به او گفته‌اند علت آتش‌سوزی «استفاده از وسایل آتش‌بازی» بوده است.

«بئاتریس پیو»، دادستان پرونده تاکید کرد که تحقیقات بر فرضیه حادثه متمرکز است و نه حمله عمدی. وی اشاره کرد که شناسایی اجساد سوخته زمان‌بر خواهد بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از قربانیان اتباع خارجی هستند و خانواده‌های ایتالیایی برای یافتن مفقودان خود در محل تجمع کرده‌اند.

این فاجعه در حالی رخ می‌دهد که کمتر از یک سال پیش، در فوریه ۲۰۲۵، آتش‌سوزی مشابهی در باری در مقدونیه شمالی جان ۵۹ نفر را گرفته بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: آتش سوزی ، کشور سوئیس
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی مرگبار در شرق فرانسه دستکم ۵ کشته برجای گذاشت
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
آخرین اخبار
مسکو: اوکراین «عمدا» غیرنظامیان در خرسون را هدف قرار داده است
سومالی‌لند میزبانی از آوارگان فلسطینی را رد کرد
تماس میان اوکراین و ترکیه درباره صلح
سیل افغانستان جان ۱۷ نفر را گرفت
سامورایی‌ها به دنبال زیردریایی اتمی!
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
اتحاد ونزوئلا و کوبا در مواجهه با محاصره و ادعا‌های امپریالیستی
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
سوریه: داعش قصد داشت شب سال نو علیه کلیساها عملیات انتحاری انجام دهد
خودکشی یک نظامی اسرائیلی در لحظات آخر سال ۲۰۲۵
دفتر رسانه‌ای غزه: سال ۲۰۲۶ باید سالی برای «پایان رنج» و «بازسازی» غزه باشد
روسیه: مدارک تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین را به آمریکا تحویل می‌دهیم
حکومت‌نظامی برای نوجوانان فرانسه در شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات نیم‌میلیونی در استانبول برای حمایت از فلسطین+ تصاویر
زاخارووا: پول مالیات‌دهندگان غربی صرف کشتن غیرنظامیان می‌شود 
ادعای سیا: اوکراین اقامتگاه پوتین را هدف نگرفته است
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
اوکراین دو سامانه پاتریوت جدید از آلمان مستقر کرد
پست فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت 
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
حمله پهپادی اوکراین در شب سال نو: ۲۴ کشته در خرسون و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی روسیه
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
معامله‌گری ترامپ؛ پایان چک سفید تل‌آویو
غزه در آستانه‌ی محو تدریجی: وقتی آمار، زبان نسل‌کشی خاموش می‌شود
آمریکا ۳ قایق مواد مخدر را در اقیانوس آرام منفجر کرد