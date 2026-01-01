باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ده‌ها نفر کشته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر که اکثر آنها دچار جراحات و سوختگی‌های شدید شده‌اند، قربانی آتش‌سوزی مهیبی شدند که در تفرجگاه در جشن‌های شب سال نو در پیست اسکی «کران مونتانا» سوئیس رخ داد.

این آتش‌سوزی ساعت ۱:۳۰ بامداد روز پنجشنبه به وقت محلی در تفرجگاه «لو کونستلاسیو» در جنوب غربی سوئیس آغاز شد. علت دقیق حادثه هنوز روشن نیست، اما مقامات احتمال می‌دهند که یک حادثه غیرعمدی بوده باشد. پلیس سوئیس کشته شدن ده‌ها نفر و مجروح شدن حدود ۱۰۰ نفر را تایید کرده است. وزارت امور خارجه ایتالیا نیز به نقل از پلیس سوئیس از احتمال وجود ۴۰ کشته خبر داد.

«فردریک گیسلر» از پلیس کانتون واله بدون اعلام آمار دقیق گفت: «حدود ۱۰۰ نفر مجروح شده‌اند که حال اکثر آنها وخیم است و متاسفانه معتقدیم ده‌ها نفر جان خود را از دست داده‌اند.» مصدومان توسط آمبولانس‌ها و بالگرد‌ها به بیمارستان‌های سیون، لوزان، ژنو و زوریخ منتقل شدند. در این عملیات امدادی، ۱۰ بالگرد و ۴۰ آمبولانس به کار گرفته شد و بر فراز منطقه منطقه پرواز ممنوع اعلام گردید.

دو زن فرانسوی که در محل حضور داشتند به شبکه «بی‌اف‌ام» فرانسه گفتند که آتش‌سوزی پس از آن شروع شد که بطری حاوی فشفشه به سقف چوبی نزدیک شد و شعله‌های آتش با سرعت بسیار زیادی در سقف پخش شد. در همین حال، سفیر ایتالیا در سوئیس اعلام کرد مقامات محلی به او گفته‌اند علت آتش‌سوزی «استفاده از وسایل آتش‌بازی» بوده است.

«بئاتریس پیو»، دادستان پرونده تاکید کرد که تحقیقات بر فرضیه حادثه متمرکز است و نه حمله عمدی. وی اشاره کرد که شناسایی اجساد سوخته زمان‌بر خواهد بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از قربانیان اتباع خارجی هستند و خانواده‌های ایتالیایی برای یافتن مفقودان خود در محل تجمع کرده‌اند.

این فاجعه در حالی رخ می‌دهد که کمتر از یک سال پیش، در فوریه ۲۰۲۵، آتش‌سوزی مشابهی در باری در مقدونیه شمالی جان ۵۹ نفر را گرفته بود.

منبع: آر تی