۱۲ دی روز رشت

عکاس الهه فلاح
تاریخ انتشار ۱۲ دی ۱۴۰۴ ۰۹:۱۹
در تقویم ۱۲ دی را به مناسبت پاسداشت و ارج نهادن به شهر تاریخی رشت به نام این شهر نام گذاری شده است. روزی که رشت در ۴۵۷ سال پیش به عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی استان گیلان انتخاب گردید. مناسبت این نامگذاری ورود سلطان محمود نماینده شاه طهماسب صفوی در روز ۱۲ دی ۹۳۶ شمسی به رشت است. روز رشت فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت شهری که با باران، بام‌های سفالی، لهجه‌ی شیرین گیلکی و مردمی خون‌گرم شناخته می‌شود. رشت، شهر فرهنگ و خوراک، هنر و تاریخ است؛ شهری که زندگی در آن با طعم سبزی، صدای باران و مهربانی جریان دارد. این روز یادآور هویت، اصالت و زیبایی‌های رشتِ همیشه‌سبز است.

برچسب ها: رشت ، گیلان ، روز رشت
Canada
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
روز بوقلمون. دو میلیونی مبارک
۰
۰
پاسخ دادن