باشگاه خبرنگاران جوان - نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران امروز پنجشنبه ۱۱ دی با انجام بازی سپاهان و استقلال به پایان رسید و در آخرین بازی شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیداری خارج از خانه موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک شاگردان محرم نویدکیا را شکست دهند تا صعودی سه پله در جدول رده بندی داشته باشند.

در پایان نیم فصل، تیم سپاهان با ۳۰، پرسپولیس با ۲۸ و استقلال با ۲۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و در انتهای جدول هم تیم‌های شمس آذر با ۱۳ و مس رفسنجان با ۸ امتیاز در رده‌های پانزدهم و شانزدهم قرار گرفتند.