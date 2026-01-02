باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در دوره فعلی، گفت: این دوره به هیچوجه با دورههای قبل قابل مقایسه نیست و اگر به پروژههای عمرانی نگاه کنیم، تفاوتها به وضوح دیده میشود.
وی با اشاره به پروژه امتداد بزرگراه یادگار امام افزود: امیدواریم این پروژه هر چه زودتر و حتی در همین سال به پایان برسد، چراکه بهرهبرداری از آن گشایش ترافیکی قابل توجهی در آن منطقه ایجاد خواهد کرد. همچنین آزادراه شهید شوشتری که پیشتر بزرگراه بود، با پیشنهاد تبدیل به آزادراه و موافقت شورا، تغییر ماهیت داد و با اضافه شدن یک خط عبوری، قوانین، نوع آسفالت و استحکام مسیر آن نیز متناسب با تردد کامیونها و حجم بالاتر عبور و مرور تغییر کرده است.
چمران با بیان اینکه پروژههای عمرانی متعددی در سطح شهر اجرا شده است، اظهار کرد: دوربرگردانها، تونلها و دیگر پروژههای عمرانی در سطح شهر قابل مشاهده است. همچنین افتتاح بوستانهای متعدد و اجرای پیادهروها در مناطق مختلف از دیگر اقدامات انجامشده به شمار میرود. به عقیده من اینها حرکتهای خوبی بوده که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی انجام شده و شورا نیز برای اجرای آنها بودجه و اعتبار لازم را پیشبینی کرده است.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به سهم بالای حملونقل عمومی در بودجه مدیریت شهری گفت: شاید در کشور سابقه نداشته باشد که برای سه سال متوالی، بودجه مشخص و ویژهای برای حملونقل عمومی در نظر گرفته شود. در حال حاضر حدود نیمی از بودجه شورای شهر تهران به حوزه حملونقل اختصاص یافته تا بتوانیم مترو، اتوبوس و سایر وسایل حملونقل عمومی را تأمین کنیم. در کنار آن، بودجه عمرانی نیز در جای خود قرار دارد و پروژههایی مانند خیابانها، جادهها، پلها و تونلها در سطح شهر در حال اجراست؛ هرچند به دلیل وسعت تهران، برخی از این اقدامات کمتر دیده میشود.
وی با عذرخواهی از ساکنان اطراف پروژههای عمرانی، خاطرنشان کرد: همسایههای این پروژهها به ویژه در دوره ساخت، با گرد و خاک و مشکلاتی مواجه میشوند که بابت آن مجدداً عذرخواهی میکنم و امیدوارم پس از افتتاح این پروژهها، رضایت مردم جلب شود.
چمران درباره عملکرد حوزه خدمات شهری نیز گفت: در زمینه زیباسازی و آرایش شهری، خدمات شهری کارهای خوبی انجام داده و همچنان در حال فعالیت است، اما در حوزه پسماند به دلیل پیچیدگیها، تصمیمات مختلف و مشکلاتی مانند زبالهگردی، رضایت کامل وجود ندارد. البته این موضوع بسیار سخت و پیچیده است و صرف نارضایتی کافی نیست؛ باید با همفکری و استفاده از تجربهها، به بهبود شرایط کمک کنیم.
وی درباره وضعیت زبالهگردها در سطح پایتخت، افزود: شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و دیگر مانند قبل نیست، اما همچنان در برخی معابر این مشکل دیده میشود و شخصاً موارد را به شهرداران مناطق اطلاع میدهم. البته برخی از زبالهگردها در قالب جمعآوری زباله خشک فعالیت میکنند که به تفکیک پسماند کمک میکند، اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیدهایم.
رئیس شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: در این دوره تلاش کردیم خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم. اینکه عملکرد ما خوب بوده یا نه را مردم باید قضاوت کنند. ادعای عملکرد عالی ندارم، اما میتوانم بگویم که اعضای شورا و مدیران شهرداری با وجود همه مشکلات و فراز و نشیبها، تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند. امیدواریم مردم از این تلاشها راضی باشند.
منبع: ایسنا