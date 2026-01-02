باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - روایت، روایت دیگری از ایستادگی و مقاومت است؛ روایتی که برگ زرینی از آن با نام شهید محمد دامادی آبیز جان می‌گیرد.

این شهید والامقام در سال ۱۳۴۸ در روستای آبیز چشم به جهان گشود؛ پیش از اعزام به جبهه در دانشسرای شهید هاشمی نژاد شاهرخت درس می‌خواند.

همرزمانش از شجاعتش می‌گویند؛ دوست و آشنا نیز با اخلاق نیکویش او را یاد می‌کنند و او را به عنوان یک چهره مهربان و دوست داشتنی می‌شناختند و سفارشات شهید در رفتارش مشهود بوده است.

مادر شهید می‌گوید پیش از آخرین اعزام از شهادتش خبر داده و مکان دفن خود را مشخص می‌کند.

به گفته مادر، شهادت آرزویش بود و در نوشته هایش نیز آرزوی شهادت کرده است.

شهید دامادی آبیز سنگر علم و دانش را رها کرد تا در سنگر دفاع از وطن به خواسته اش یعنی شهادت برسد.

این شهید سرافراز در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ و در سن ۱۶ سالگی در منطقه فاو به فیض شهادت نائل آمد.