باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فلزات گران‌بها روز جمعه سال نوی میلادی را با روندی قدرتمند آغاز کردند و پس از کسب سود بی‌سابقه در سال ۲۰۲۵، رالی صعودی خود را از سر گرفتند. تنش‌های ژئوپلیتیکی و امید به کاهش نرخ بهره امسال، تقاضای پناهگاه امن را همچنان حفظ کرده است.

طلای اسپات پس از آنکه در ۲۶ دسامبر به رکورد ۴،۵۴۹.۷۱ دلار دست یافته بود، ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۴،۳۷۲.۰۲ دلار در هر اونس رسید. این فلز روز چهارشنبه به کمترین سطح در دو هفته گذشته سقوط کرده بود.

قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل فوریه ۱ درصد افزایش یافت و به ۴،۳۸۶.۴۰ دلار در هر اونس رسید.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «(فلزات گران‌بها) به نظر می‌رسد در حال جبران فروش پایان سال هستند که اوایل هفته آنها را تحت تأثیر قرار داد. فشار‌های تعدیل موقعیت پایان سال کاهش یافته و طلا سال ۲۰۲۶ را با رشد آغاز کرده است، حال که اصول بنیادی دوباره در کانون توجه قرار گرفته‌اند.»

طلای خام در سال ۲۰۲۵ یک رالی درخشان انجام داد و سال را با رشد سالانه ۶۴ درصدی به پایان رساند که بزرگترین رشد از سال ۱۹۷۹ بوده است.

کاهش نرخ بهره، شرط‌بندی‌ها بر تسهیل بیشتر توسط فدرال رزرو آمریکا، درگیری‌های ژئوپلیتیکی، تقاضای قوی از بانک‌های مرکزی و افزایش ذخایر در صندوق‌های قابل معامله در بورس، رالی طلا در سال گذشته را تقویت کردند.

واترر افزود «فلزات گران‌بها سال ۲۰۲۶ را تقریباً به همان شیوه‌ای که در سال ۲۰۲۵ عمل کردند، آغاز می‌کنند - که به معنای حرکت رو به جلو است.»

سرمایه‌گذاران در حال حاضر انتظار حداقل دو کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را دارند. دارایی‌های بدون بازدهی معمولاً در محیط‌های با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارند.

نقره اسپات پس از آنکه روز دوشنبه به اوج تاریخی ۸۳.۶۲ دلار دست یافته بود ۲.۸ درصد افزایش یافت و به ۷۳.۳۰ دلار در هر اونس رسید. نقره سال را با رشد ۱۴۷ درصدی به پایان رساند و از طلا بسیار پیشی گرفت که بهترین سال ثبت شده آن بود.

این فلز برای اولین بار از چندین نقطه عطف مهم گذشت که با تعیین آن به عنوان یک ماده معدنی حیاتی در آمریکا، محدودیت‌های عرضه و موجودی‌های پایین در میان تقاضای رو به رشد صنعتی و سرمایه‌گذاری تقویت شد.

پلاتین اسپات پس از آنکه روز دوشنبه به اوج تاریخی ۲،۴۷۸.۵۰ دلار صعود کرده بود ۳.۱ درصد افزایش یافت و به ۲،۱۱۶.۴۰ دلار در هر اونس رسید. این فلز نیز بزرگترین رشد سالانه خود را ثبت کرد و ۱۲۷ درصد افزایش یافته بود.

پالادیوم ۲.۲ درصد افزایش یافت و به ۱،۶۴۱.۰۳ دلار در هر اونس رسید و سال گذشته را با رشد ۷۶ درصدی به پایان رساند که بهترین عملکرد در ۱۵ سال اخیر بود.

منبع: رویترز