فلزات گرانبها پس از ثبت سالی بی‌سابقه در ۲۰۲۵، روند صعودی خود را در نخستین روز‌های ۲۰۲۶ نیز حفظ کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فلزات گران‌بها روز جمعه سال نوی میلادی را با روندی قدرتمند آغاز کردند و پس از کسب سود بی‌سابقه در سال ۲۰۲۵، رالی صعودی خود را از سر گرفتند. تنش‌های ژئوپلیتیکی و امید به کاهش نرخ بهره امسال، تقاضای پناهگاه امن را همچنان حفظ کرده است.

طلای اسپات پس از آنکه در ۲۶ دسامبر به رکورد ۴،۵۴۹.۷۱ دلار دست یافته بود، ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۴،۳۷۲.۰۲ دلار در هر اونس رسید. این فلز روز چهارشنبه به کمترین سطح در دو هفته گذشته سقوط کرده بود.

قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل فوریه ۱ درصد افزایش یافت و به ۴،۳۸۶.۴۰ دلار در هر اونس رسید.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «(فلزات گران‌بها) به نظر می‌رسد در حال جبران فروش پایان سال هستند که اوایل هفته آنها را تحت تأثیر قرار داد. فشار‌های تعدیل موقعیت پایان سال کاهش یافته و طلا سال ۲۰۲۶ را با رشد آغاز کرده است، حال که اصول بنیادی دوباره در کانون توجه قرار گرفته‌اند.»

طلای خام در سال ۲۰۲۵ یک رالی درخشان انجام داد و سال را با رشد سالانه ۶۴ درصدی به پایان رساند که بزرگترین رشد از سال ۱۹۷۹ بوده است.

کاهش نرخ بهره، شرط‌بندی‌ها بر تسهیل بیشتر توسط فدرال رزرو آمریکا، درگیری‌های ژئوپلیتیکی، تقاضای قوی از بانک‌های مرکزی و افزایش ذخایر در صندوق‌های قابل معامله در بورس، رالی طلا در سال گذشته را تقویت کردند.
واترر افزود «فلزات گران‌بها سال ۲۰۲۶ را تقریباً به همان شیوه‌ای که در سال ۲۰۲۵ عمل کردند، آغاز می‌کنند - که به معنای حرکت رو به جلو است.»

سرمایه‌گذاران در حال حاضر انتظار حداقل دو کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را دارند. دارایی‌های بدون بازدهی معمولاً در محیط‌های با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارند.

نقره اسپات پس از آنکه روز دوشنبه به اوج تاریخی ۸۳.۶۲ دلار دست یافته بود ۲.۸ درصد افزایش یافت و به ۷۳.۳۰ دلار در هر اونس رسید. نقره سال را با رشد ۱۴۷ درصدی به پایان رساند و از طلا بسیار پیشی گرفت که بهترین سال ثبت شده آن بود.

این فلز برای اولین بار از چندین نقطه عطف مهم گذشت که با تعیین آن به عنوان یک ماده معدنی حیاتی در آمریکا، محدودیت‌های عرضه و موجودی‌های پایین در میان تقاضای رو به رشد صنعتی و سرمایه‌گذاری تقویت شد.

پلاتین اسپات پس از آنکه روز دوشنبه به اوج تاریخی ۲،۴۷۸.۵۰ دلار صعود کرده بود ۳.۱ درصد افزایش یافت و به ۲،۱۱۶.۴۰ دلار در هر اونس رسید. این فلز نیز بزرگترین رشد سالانه خود را ثبت کرد و ۱۲۷ درصد افزایش یافته بود.

پالادیوم ۲.۲ درصد افزایش یافت و به ۱،۶۴۱.۰۳ دلار در هر اونس رسید و سال گذشته را با رشد ۷۶ درصدی به پایان رساند که بهترین عملکرد در ۱۵ سال اخیر بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: فلزات گرانبها ، طلا و نقره ، نرخ جهانی طلا
خبرهای مرتبط
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
تداوم روند نزولی قیمت طلا در سایه مذاکرات تجاری چین و آمریکا
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
کاش روند قوی نداشته باشه که آدم بتونه واسه نیازش خرید کنه ،روند قوی تو کشور ما تورم رو 1000برابر میکنه
۰
۰
پاسخ دادن
طلا و نقره سال نو را با روند قوی آغاز کردند
مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم
چین: رزمایش‌های اطراف تایوان «موجه و ضروری» است/ آمریکا: تنش‌ها را کاهش دهید
دختر کیم جونگ اون در کاخ خاندانی، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او را تقویت کرد
مادورو: آماده گفت‌وگو با آمریکا درباره مواد مخدر و نفت هستیم
روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را گرفته است
رئیس جمهور کره جنوبی برای دیدار با شی جین پینگ راهی چین می‌شود
آژیر‌های هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد
آخرین اخبار
آژیر‌های هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد
مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم
دختر کیم جونگ اون در کاخ خاندانی، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او را تقویت کرد
روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را گرفته است
رئیس جمهور کره جنوبی برای دیدار با شی جین پینگ راهی چین می‌شود
چین: رزمایش‌های اطراف تایوان «موجه و ضروری» است/ آمریکا: تنش‌ها را کاهش دهید
طلا و نقره سال نو را با روند قوی آغاز کردند
مادورو: آماده گفت‌وگو با آمریکا درباره مواد مخدر و نفت هستیم
آب پاکی اسلواکی روی دست کی‌یف؛ نه به حضور اوکراین در ناتو
مسکو: اوکراین «عمدا» غیرنظامیان در خرسون را هدف قرار داده است
سومالی‌لند میزبانی از آوارگان فلسطینی را رد کرد
تماس میان اوکراین و ترکیه درباره صلح
سیل افغانستان جان ۱۷ نفر را گرفت
سامورایی‌ها به دنبال زیردریایی اتمی!
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
اتحاد ونزوئلا و کوبا در مواجهه با محاصره و ادعا‌های امپریالیستی
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
سوریه: داعش قصد داشت شب سال نو علیه کلیساها عملیات انتحاری انجام دهد
خودکشی یک نظامی اسرائیلی در لحظات آخر سال ۲۰۲۵
دفتر رسانه‌ای غزه: سال ۲۰۲۶ باید سالی برای «پایان رنج» و «بازسازی» غزه باشد
روسیه: مدارک تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین را به آمریکا تحویل می‌دهیم
حکومت‌نظامی برای نوجوانان فرانسه در شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات نیم‌میلیونی در استانبول برای حمایت از فلسطین+ تصاویر
زاخارووا: پول مالیات‌دهندگان غربی صرف کشتن غیرنظامیان می‌شود 
ادعای سیا: اوکراین اقامتگاه پوتین را هدف نگرفته است
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
اوکراین دو سامانه پاتریوت جدید از آلمان مستقر کرد
پست فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت 
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند