بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۲۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۱۷ و در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس نیز است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: آلودگی هوا ، کیفیت هوای تهران
خبرهای مرتبط
کیفیت هوا در تهران؛ ناسالم برای گروه‌های حساس
بازگشت آلودگی هوا به پایتخت + فیلم
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
۱۳ هزار نفر در محاصره دود؛ کارخانه‌های آلاینده سلفچگان از خط قرمز عبور کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
بسیار عالی
۰
۰
پاسخ دادن
خطای انسانی؛ عامل وقوع ۳ فقره تصادف مرگبار با ۶ کشته
علت حضور روباه‌ها در تهران
عملکرد شورای شهر را مردم قضاوت کنند
آغاز رایزنی‌های قرارداد‌های حج تمتع سال آینده
ترافیک روان در محور‌های مواصلاتی کشور
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
آخرین اخبار
آغاز رایزنی‌های قرارداد‌های حج تمتع سال آینده
خطای انسانی؛ عامل وقوع ۳ فقره تصادف مرگبار با ۶ کشته
علت حضور روباه‌ها در تهران
ترافیک روان در محور‌های مواصلاتی کشور
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
عملکرد شورای شهر را مردم قضاوت کنند
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران