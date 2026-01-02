جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، از روان بودن تردد در اغلب محور‌های اصلی و در عین حال انسداد برخی مسیر‌ها به دلیل شرایط جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: در حال حاضر، تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه گره ترافیکی در این محور‌ها گزارش نشده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محور‌های شمالی افزود: خوشبختانه تمامی محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیر‌ها عادی است.

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی سایر استان‌ها گفت: در برخی از محور‌های مواصلاتی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، کردستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است که رانندگان باید با احتیاط کامل در این محور‌ها تردد کنند.

وی درباره محور‌های مسدود شریانی اعلام کرد: در حال حاضر محور‌های شریانی پیرانشهر – تمرچین، مریوان – سقز و آزادراه پیامبر اعظم (گردنه آتاجان) به دلیل شرایط نامناسب جوی و به منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای مسدود هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین محور‌های مسدود غیرشریانی را بدین شرح اعلام کرد: سروآباد – پاوه (گردنه تته) سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین‌میاندشت و چاهان – زرآباد.

وی افزود: محور گنجنامه – تویسرکان نیز به‌عنوان محور دارای انسداد فصلی همچنان بسته است.

سرهنگ محبی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: از همه هموطنان عزیز درخواست می‌کنیم پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و با توجه به شرایط جوی، با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد کنند تا شاهد سفری ایمن و بدون حادثه باشیم.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک
خبرهای مرتبط
خطای انسانی؛ عامل وقوع ۳ فقره تصادف مرگبار با ۶ کشته
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خطای انسانی؛ عامل وقوع ۳ فقره تصادف مرگبار با ۶ کشته
علت حضور روباه‌ها در تهران
عملکرد شورای شهر را مردم قضاوت کنند
آغاز رایزنی‌های قرارداد‌های حج تمتع سال آینده
ترافیک روان در محور‌های مواصلاتی کشور
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
آخرین اخبار
آغاز رایزنی‌های قرارداد‌های حج تمتع سال آینده
خطای انسانی؛ عامل وقوع ۳ فقره تصادف مرگبار با ۶ کشته
علت حضور روباه‌ها در تهران
ترافیک روان در محور‌های مواصلاتی کشور
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
عملکرد شورای شهر را مردم قضاوت کنند
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران