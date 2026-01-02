جمعی از بازاریان و کسبه شهرستان کوهدشت با ابراز نگرانی نسبت به حوادث اخیر، خواستار برخورد جدی و قاطع مسئولان با اغتشاشگران و اراذل و اوباش شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - به گفته بازاریان، اگرچه آنان نیز مانند سایر اقشار جامعه از افزایش قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی گلایه‌مند هستند، اما اعتراض به گرانی نباید به بهانه‌ای برای تخریب، ناامنی و تعطیلی اجباری کسب‌وکار مردم تبدیل شود. کاسبان تأکید می‌کنند که اعتراض مدنی با تهدید، آتش‌زدن و بستن مغازه‌ها تفاوت دارد و گرانی را نمی‌توان با خشونت و تخریب مهار کرد.

بر اساس اظهارات شاهدان، در جریان ناآرامی‌های اخیر، برخی افراد با سنگ‌پرانی، ایجاد رعب و تهدید، موجب تعطیلی اجباری واحد‌های صنفی شده‌اند؛ موضوعی که خسارات مادی و روانی قابل توجهی به صاحبان کسب‌وکار وارد کرده است.

بازاریان کوهدشت با اشاره به شرایط سخت اقتصادی اعلام کردند که خودِ کاسبان نیز از قربانیان اصلی گرانی هستند؛ سفره‌های مردم کوچک‌تر شده، قدرت خرید کاهش یافته و بسیاری از کسب‌وکار‌ها با رکود و تعطیلی مواجه‌اند. با این حال، ناامن‌سازی بازار و فشار بر اصناف، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه معیشت مردم را بیش از پیش به خطر می‌اندازد.

در پایان، بازاریان خواستار اقدام فوری و قاطع مسئولان برای شناسایی و برخورد قانونی با عوامل ناامنی، همچنین حمایت و جبران خسارت کاسبان آسیب‌دیده شدند و تأکید کردند که حفظ امنیت بازار و آرامش اجتماعی، پیش‌شرط هرگونه رسیدگی به مطالبات اقتصادی مردم است.