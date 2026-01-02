باشگاه خبرنگاران جوان از شما دعوت می‌کند تا از جشن ولادت امام علی (ع) در قالب عکس و فیلم و بدون لوگو از اقصی نقاط کشور برای ما ارسال کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین روز ماه رجب سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) است، هرساله به این مناسبت کوچه و خیابان‌های شهر را آذین بندی می‌کنند و با حضور در هیئت‌ها، مساجد و اماکن متبرکه مجالس جشن و شادی برگزار می‌کنند.
این روز در تقویم کشورمان روز پدر نیز نامگذاری شده است. در مورد احترام به پدر و مادر در آیات و روایات بسیار سفارش شده است؛ بنابراین این روز بهانه‌ای برای قدردانی و ادای احترام به مقام شامخ پدران است.
باشگاه خبرنگاران جوان از شما دعوت می‌کند تا از مراسم خود را در این روز فرخنده در قالب عکس و فیلم (به صورت افقی و بدون لوگو) از اقصی نقاط کشور برای ما ارسال کنید. شماره تلفن ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ را در گوشی همراه خود ذخیره و از طریق نرم افزار بله، ایتا، تلگرام، واتساپ و روبیکا تصاویر و فیلم‌های خود را برای ما ارسال کنید.

عکس‌ها و ویدئو‌های مربوط به رویداد‌های خبری و اتفاقات جالب پیرامون خود را برای انتشار در سایت و شبکه‌های اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان از طریق شناسه Shahrvandyjc@ (شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷) یا از طریق صفحه صدای مردم برای ما ارسال کنید.

نکته مهم: هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری، تلفن همراه خود را به صورت افقی بگیرید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: امام علی(ع) ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
