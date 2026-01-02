باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین روز ماه رجب سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) است، هرساله به این مناسبت کوچه و خیابانهای شهر را آذین بندی میکنند و با حضور در هیئتها، مساجد و اماکن متبرکه مجالس جشن و شادی برگزار میکنند.
این روز در تقویم کشورمان روز پدر نیز نامگذاری شده است. در مورد احترام به پدر و مادر در آیات و روایات بسیار سفارش شده است؛ بنابراین این روز بهانهای برای قدردانی و ادای احترام به مقام شامخ پدران است.
