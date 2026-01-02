باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، قسمت ۳۱ از برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «دوئل بوکمال»، تهیه شده در مرکز مستند حقیقت و بنیاد مکتب شهید سلیمانی، به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی اختصاص دارد.
بدین ترتیب این اثر شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۴ روی آنتن شبکه افق میرود و و پس از آن محسن یزدی مجری برنامه با کارگردان و مهدی انصاری به عنوان منتقد به گفتوگو مینشیند.
مستند «دوئل بوکمال»، برنده جایزه بهترین نویسنده گفتار متن و بهترین تدوین از هفدهمین جشنواره مستند «سینماحقیقت»، به روایت عملیات نفسگیر، سخت، پیچیده و مهم آزادسازی بوکمال به عنوان یکی از شاهکارهای عملیات حاج قاسم سلیمانی میپردازد. در این مستند برای اولین بار از تصاویر و قسمتهای دیده نشده این عملیات پرده برداری شده است.
مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «مستندساز، سفیر فرهنگی» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخشهای بعدی برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.
منبع: روابط عمومی شبکه افق