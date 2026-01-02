باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعتراض صنفی برخی بازاریان پایتخت نسبت به افزایش قیمت ارز و مشکلات اقتصادی کشور، ویدئو‌هایی از سوی شبکه منوتو و اینترنشنال منتشر شد که شعار‌های سلطنت‌طلبانه در آنها به گوش می‌رسد.

هرچند این دو شبکه خارج‌نشین ـ که از شفافیت مالی نیز برخوردار نیستند ـ سعی کردند تا به اعتراضات اقتصادی، سمت و سوی سیاسی دهند و روی این «ادعا» پافشاری کنند که بازاریان، رضا پهلوی را صدا می‌زنند.

بررسی تعدادی از این ویدئوها، نشان می‌دهد که این رسانه‌های فارسی‌زبان از ترفندی ساده ـ صداگذاری ـ استفاده کرده‌اند و بسیاری از این ویدئو‌ها جعلی هستند.

مشابه این جعل آشکار، چندی پیش از این هم از سوی منوتو دیده شده بود و ویدئویی که در آن، خرابی مترو در یکی از ایستگاه‌های تهران را نشان می‌داد. این شبکه با تکیه بر جعل و صداگذاری، به مخاطبین القاء کرده بود که مردم در ایستگاه مترو، نام رضاشاه را صدا زده بودند.

حال، پرسش اساسی از جریان سلطنت‌طلب این است که اگر از ادعای خود ـ یعنی حمایت مردمی از رضا پهلوی ـ اطمینان خاطر دارند، پس چرا دست به جعل محتوا و صداگذاری‌های روی ویدئو‌ها می‌زنند؟

چراکه سلطنت‌طلبان همواره مدعی بوده‌اند که اکثریت جامعه ایرانی طرفدار رضا پهلوی بوده و خواهان بازگشت او به ایران هستند.

مهدی خلجی، فعال اپوزیسیون که در واشنگتن اقامت دارد، با اشاره به صداگذاری‌های شبکه منوتو روی ویدئو‌های اخیر گفته است: «تلویزیون منوتو با استفاده از هوش مصنوعی و دیپ‌فیک شعار‌هایی مثل «جاوید شاه» و «رضاشاه روحت شاد» را روی تصاویر فیک می‌گذارد و آن را به مردم می‌فروشد».

خلجی در ادامه عنوان می‌کند: «رضا پهلوی نه رهبر سیاسی، بلکه یک واقعیت دیجیتالی و محصول دیپ‌فیک است؛ بیرون از تلویزیون، اثری از او نیست. رضا پهلوی حتی در واشنگتن محل زندگی‌اش هیچ پایگاه اجتماعی ندارد و توان جمع‌کردن صد نفر را هم ندارد. اگر او روزی توانست یک تافی لبو بفروشد و از آن پول دربیاورد، آن‌وقت شاید بشود گفت امکان دارد در ایران به جایی برسد».

منبع: فارس