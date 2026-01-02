رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، ویدئو‌هایی جعلی و صداگذاری‌شده از تجمعات اخیر بازاریان را منتشر کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعتراض صنفی برخی بازاریان پایتخت نسبت به افزایش قیمت ارز و مشکلات اقتصادی کشور، ویدئو‌هایی از سوی شبکه منوتو و اینترنشنال منتشر شد که شعار‌های سلطنت‌طلبانه در آنها به گوش می‌رسد.

هرچند این دو شبکه خارج‌نشین ـ که از شفافیت مالی نیز برخوردار نیستند ـ سعی کردند تا به اعتراضات اقتصادی، سمت و سوی سیاسی دهند و روی این «ادعا» پافشاری کنند که بازاریان، رضا پهلوی را صدا می‌زنند.

بررسی تعدادی از این ویدئوها، نشان می‌دهد که این رسانه‌های فارسی‌زبان از ترفندی ساده ـ صداگذاری ـ استفاده کرده‌اند و بسیاری از این ویدئو‌ها جعلی هستند. 

مشابه این جعل آشکار، چندی پیش از این هم از سوی منوتو دیده شده بود و ویدئویی که در آن، خرابی مترو در یکی از ایستگاه‌های تهران را نشان می‌داد. این شبکه با تکیه بر جعل و صداگذاری، به مخاطبین القاء کرده بود که مردم در ایستگاه مترو، نام رضاشاه را صدا زده بودند.

حال، پرسش اساسی از جریان سلطنت‌طلب این است که اگر از ادعای خود ـ یعنی حمایت مردمی از رضا پهلوی ـ اطمینان خاطر دارند، پس چرا دست به جعل محتوا و صداگذاری‌های روی ویدئو‌ها می‌زنند؟

چراکه سلطنت‌طلبان همواره مدعی بوده‌اند که اکثریت جامعه ایرانی طرفدار رضا پهلوی بوده و خواهان بازگشت او به ایران هستند.

مهدی خلجی، فعال اپوزیسیون که در واشنگتن اقامت دارد، با اشاره به صداگذاری‌های شبکه منوتو روی ویدئو‌های اخیر گفته است: «تلویزیون منوتو با استفاده از هوش مصنوعی و دیپ‌فیک شعار‌هایی مثل «جاوید شاه» و «رضاشاه روحت شاد» را روی تصاویر فیک می‌گذارد و آن را به مردم می‌فروشد».

خلجی در ادامه عنوان می‌کند: «رضا پهلوی نه رهبر سیاسی، بلکه یک واقعیت دیجیتالی و محصول دیپ‌فیک است؛ بیرون از تلویزیون، اثری از او نیست. رضا پهلوی حتی در واشنگتن محل زندگی‌اش هیچ پایگاه اجتماعی ندارد و توان جمع‌کردن صد نفر را هم ندارد. اگر او روزی توانست یک تافی لبو بفروشد و از آن پول دربیاورد، آن‌وقت شاید بشود گفت امکان دارد در ایران به جایی برسد».

منبع: فارس

برچسب ها: ضد انقلاب ، اعتراضات
خبرهای مرتبط
خشم و آشوب در پایتخت بنگلادش + فیلم
آتش در بزرگراه‌های فرانسه + فیلم
بزرگ‌ترین اعتراضات کشاورزان اروپا از دهۀ ۱۹۹۰ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
مرگ و لعنت خدا بر پهلوی و طرفدارانش
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مرگ بر رضا پهلوی اون خاندان کثیفش خواب ایران به گور ببرین پهلوی دوزاری
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۲ دی ۱۴۰۴
این شغال جایی در ایران ندارد ،سگ اسرائیل و آمریکا
۱۸
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ای به گور اون پدر و پدر پدرت ، اولاغ پهلوی
۳۳
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
بوزینه پهلوی چطوره ؟ خیلی ذوق نکن ، همین روزهاست که به لطف تیرهای غیبی ، سرت را زیر آب میکنن
۳۲
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۲ دی ۱۴۰۴
سلطنت و تاج و تخت که سالها قبل توسط مردم ایران و کشیدن فلاش تانک به برکه ها و چاههای فاضلاب تخلیه شدند. حالا عده ای نادان دنبال آنند که چاه را پیدا کرده درب آن چاه را بازکنند و اگر از بوی تعفن آن
جان سالم بدر بردند، دنبال باقیمانده هضم نشده ای بگردند که شاید از وجود محمد رضا پهلوی دفع شده باشد.
۲۸
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مردم خودشون همه چی می فهمنن و دارن می بینن
۰
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۲ دی ۱۴۰۴
احتمالا یکیشون تازه صداگذاری رو یاد گرفته و فکر می‌کنه همه چیزو میشه با صداگذاری و فتوشاپ درست کرد،😅
۱۴
۲۵
پاسخ دادن
پشت سکوت پدرها؛ خستگی‌هایی که گفته نمی‌شود
گزارش یک رسانه: تلگرام در تبلیغات مرتبط با ایران از سیاست‌های خود عدول می‌کند
شواهد جدید: هنر و خلاقیت با سلامت و طول عمر مرتبط‌اند
۱۴۶۰۰ کشته و ۲۶۱۰۰ زخمی در آمریکا بر اثر شلیک گلوله در ۲۰۲۵
آخرین اخبار
۱۴۶۰۰ کشته و ۲۶۱۰۰ زخمی در آمریکا بر اثر شلیک گلوله در ۲۰۲۵
گزارش یک رسانه: تلگرام در تبلیغات مرتبط با ایران از سیاست‌های خود عدول می‌کند
شواهد جدید: هنر و خلاقیت با سلامت و طول عمر مرتبط‌اند
پشت سکوت پدرها؛ خستگی‌هایی که گفته نمی‌شود
چرا ترامپ نمی‌تواند برای ملت ایران نسخه بپیچد؟
از قاب مردانگی تا هذیان‌های ضدایرانی
چگونه تلگرام به مرکز فرماندهی اعتراضات دی‌ماه تبدیل شد؟
روایت رضا امیرخانی از آخرین دیدار با حاج قاسم
اغتشاش و دخالت خارجی چگونه علیه حق اعتراض عمل می‌کند؟
گفت‌وگوی واقعی چیست؟/ درس‌هایی از سبک گفت‌وگوی آرام و پربار امام رضا (ع)
وقتی چت‌جی‌پی‌تی خطا می‌کند؛ از توهم اطلاعاتی تا بروز مخاطرات واقعی
در عصر حافظ شیرازی، ریاکاری به یک استراتژی بقا و «نردبان ترقی» تبدیل شد
اخبار ناگوار با روان کودک چه می‌کند؟
جعل و صداگذاری؛ استراتژی سلطنت‌طلب‌ها برای رسیدن به تاج