سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت:مصرف گاز خانگی و تجاری و صنایع جزء در روز گذشته به حدود ۶۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسید.

وی ادامه داد: این میزان مصرف نزدیک به ۷۵درصد از کل گاز تولیدی کشور است.

 سخنگوی شرکت گاز توضیح داد: درخواست می‌شود هموطنان با رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه سانتی گراد، پوشیدن لباس گرم تر، بستن درز‌های پنجره ها، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولر‌ها در کاهش مصرف گاز در این بخش و تأمین انرژی بخش‌های مولد سهیم باشند.

او بیان کرد:برای حفظ پایداری شبکه گاز، ضروری است که مردم در مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف مانند خانگی، تجاری، اداری، مدارس و بیمارستان‌ها همکاری کنند. این امر می‌تواند به جلوگیری از مشکلات جدی در تأمین گاز در نقاط سردسیر و انتهای شبکه کمک کند.

وی افزود:استفاده از وسایل گرمایشی بهینه اطمینان حاصل کنید که وسایل گرمایشی شما به درستی کار می‌کنند و عایق‌بندی مناسبی دارند، دما را در حد مطلوب تنظیم کنید و در ساعات غیرضروری وسایل گرمایشی را خاموش کنید. اعضای خانواده را در مورد اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز آگاه کنید.

