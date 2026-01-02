شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم جشن ولادت امام علی (ع) در محله شهر قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین روز ماه رجب در تقویم ما سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) ثبت شده است، به همین مناسبت مردم ولایتمدار کشورمان هرساله به این مناسبت کوچه و خیابانهای شهر را آذین بندی میکنند و با حضور در هیئتها، مساجد و اماکن متبرکه مجالس جشن و شادی برگزار میکنند. این روز نیز پدر نامگذاری شده است. در آیات و روایات قرآن کریم در مورد احترام به پدر و مادر بسیار سفارش شده است؛ بنابراین این روز بهانهای برای قدردانی و ادای احترام به مقام شامخ پدران است. به همین مناسبت عاشقان مولی متقیان امام علی (ع) نیز در محله شهر قائم شهرستان قم با برپایی مراسم جشن و سرور این روز فرخنده را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری رابه نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
