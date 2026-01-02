شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم جشن ولادت امام علی (ع) در محله شهر قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین روز ماه رجب در تقویم ما سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) ثبت شده است، به همین مناسبت مردم ولایتمدار کشورمان هرساله به این مناسبت کوچه و خیابان‌های شهر را آذین بندی می‌کنند و با حضور در هیئت‌ها، مساجد و اماکن متبرکه مجالس جشن و شادی برگزار می‌کنند. این روز نیز پدر نامگذاری شده است. در آیات و روایات قرآن کریم در مورد احترام به پدر و مادر بسیار سفارش شده است؛ بنابراین این روز بهانه‌ای برای قدردانی و ادای احترام به مقام شامخ پدران است. به همین مناسبت عاشقان مولی متقیان امام علی (ع) نیز در محله شهر قائم شهرستان قم با برپایی مراسم جشن و سرور این روز فرخنده را گرامی داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری رابه نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

قم در سالروز ولادت مولی متقیان غرق در جشن و سرور شد + فیلم و عکس

قم در سالروز ولادت مولی متقیان غرق در جشن و سرور شد + فیلم و عکس

قم در سالروز ولادت مولی متقیان غرق در جشن و سرور شد + فیلم و عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

برچسب ها: ولادت امام علی(ع) ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
جشن و سرور مردم کشورمان در روز میلاد با سعادت امیرالمومنین (ع) + فیلم و تصاویر
شهروندخبرنگار همدان؛
مراسم میلاد مولود کعبه در روستای خان آباد شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
تصاویری از شادمانی مردم خوی در سالروز مولود کعبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معلمان مهرآفرین همچنان در انتظار تبدیل وضعیت و کد استخدامی
نمایشگاه عکس ویگل آران و بیدگل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
منظره زیبای برفی روستای سرسیدآقا کوهرنگ از لنز دوربین شهروندخبرنگار
برگزاری چهارمین جشنواره کسب و کار و ایده‌های نو آورانه در بابل + فیلم
وراث همچنان در انتظار انتقال سهام عدالت
جشن تکلیف ۱۰۶ دانش آموز کلاس سومی در امامزاده سیدهاشم شهر انابد + عکس و فیلم
آخرین اخبار
وراث همچنان در انتظار انتقال سهام عدالت
منظره زیبای برفی روستای سرسیدآقا کوهرنگ از لنز دوربین شهروندخبرنگار
معلمان مهرآفرین همچنان در انتظار تبدیل وضعیت و کد استخدامی
جشن تکلیف ۱۰۶ دانش آموز کلاس سومی در امامزاده سیدهاشم شهر انابد + عکس و فیلم
برگزاری چهارمین جشنواره کسب و کار و ایده‌های نو آورانه در بابل + فیلم
نمایشگاه عکس ویگل آران و بیدگل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
جامه سپید بر تن روستای روستای جوزار بکش ممسنی + فیلم
جشن و شادمانی قمی‌ها در آستانه ولادت امام علی (ع) + فیلم و عکس