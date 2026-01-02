باشگاه خبرنگاران جوان - «ترور» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
این فیلم روایتگر ماجرای ترور نافرجام حاج قاسم در کرمان را به تصویر میکشد و اهمیت حاج قاسم در منطقه و شجاعت و ذکاوت فرماندهی این سردار بزرگ را مطرح میکند.
فرهاد قائمیان، انوش معظمی، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگچاپ، یدالله شادمانی، با حضور محمدحسین لطیفی، هدایت هاشمی و شهرام ابراهیمی در نقش سبحان با معرفی نانت تومه (بازیگر ارمنی ـ مسیحی) از جمله بازیگران این فیلم هستند.
حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ابومهدی المهندس، ۱۳ دی ۱۳۹۸ در بغداد به شهادت رسید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما