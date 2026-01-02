همزمان با ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، فیلم «ترور» شنبه ۱۳ دی ماه از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ترور» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم روایتگر ماجرای ترور نافرجام حاج قاسم در کرمان را به تصویر می‌کشد و اهمیت حاج قاسم در منطقه و شجاعت و ذکاوت فرماندهی این سردار بزرگ را مطرح می‌کند.

فرهاد قائمیان، انوش معظمی، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگ‌چاپ، یدالله شادمانی، با حضور محمدحسین لطیفی، هدایت هاشمی و شهرام ابراهیمی در نقش سبحان با معرفی نانت تومه (بازیگر ارمنی ـ مسیحی) از جمله بازیگران این فیلم هستند.

حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ابومهدی المهندس، ۱۳ دی ۱۳۹۸ در بغداد به شهادت رسید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما 

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
نمایش فیلم سینمایی «تکاب» در هند
پخش بیش از ۴۰ فیلم سینمایی در تلویزیون ویژه ولادت امام علی (ع) و گرامیداشت شهید سلیمانی
جشنواره‌ای از فیلم‌های ایرانی و خارجی در شبکه نمایش به مناسبت روز پدر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قصه عملیات آزادسازی بوکمال روی آنتن شبکه افق/ «دوئل بوکمال» در برنامه «کافه مستند» پخش می‌شود
فیلم «ترور» در قاب نمایش
آخرین اخبار
فیلم «ترور» در قاب نمایش
قصه عملیات آزادسازی بوکمال روی آنتن شبکه افق/ «دوئل بوکمال» در برنامه «کافه مستند» پخش می‌شود
رسانه ملی و حوزه علمیه در مسیر ارتقای هویت ملی هم‌مسیرند
یلدای ۱۴۰۴؛ هم‌افزایی آنتن سیما و فضای مجازی
مأموریت راهبردی رسانه ملی در ترویج مهدویت و فرهنگ انتظار
حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما گواه اثرگذاری این رسانه بود
جدول اجرای یادواره نمایش‌های خیابانی «امتداد مقاومت» منتشر شد
بازنمایی عادلانه همه اقوام و اقالیم کشور در قاب «ایران جان»