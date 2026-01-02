شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آب شرب گل آلود در شهرستان کارون استان خوزستان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

 باشگاه خبرنگاران جوان - ما مدتی است که آب شرب شهرستان کارون استان خوزستان گل آلود شده و مشکلاتی را برای شهروندان این شهرستان به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 
نزدیک به دو سال است که آب گل آلود در منطقه شهرستان کارون اهواز در محله‌ای به نام بازارچه کانتکس هروز و هر ساعت بدون توقف آب شرب گل آلود که باعث مشکلات فروانی شده شاست از وضعیت بیماری خطرناکی همچون بیماری پوستی برای بچه خردسال و بزرگسال و واکنش سیستم گوارشی اهالی محل دیده می‌شود.

تبادل نظر
