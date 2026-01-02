باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی تشدید درگیری‌ها در استان حضرموت یمن، گزارش‌هایی از حملات هوایی به مواضع نیرو‌های موسوم به «درع الوطن» منتشر شده است. این را سالم الخنبشی، استاندار حضرموت، اعلام کرد.

وی از اهالی حضرموت خواست تا به نیرو‌های «درع الوطن» تعرض نکنند. شورای ملی حضرموت نیز از استانداری این استان به رهبری الخنبشی حمایت کامل کرده و اقدامات برای تحویل‌گیری اردوگاه‌های نظامی را تحسین نموده است.

در مقابل، شورای انتقالی جنوب اعلام کرده که نیروهایش پس از آغاز عملیات بازپس‌گیری مواضع نظامی در حضرموت در آمادگی کامل قرار دارند. این تحولات نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها میان گروه‌های مختلف در یمن و لزوم تلاش‌های جدی برای کاهش درگیری و احیای گفت‌وگوی سیاسی است.

منبع: العربیه