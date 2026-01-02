تیم نساجی قائمشهر در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور به یک پیروزی قاطع و شیرین مقابل تراکتورسازی تبریز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نساجی مازندران در هفته ماقبل پایانی رقابت‌های گروه دوم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور با نتیجه ۳ بر ۱ مهمانش تراکتورسازی تبریز را مغلوب کرد.

نساجی مازندران در این بازی با دبل مرتضی اشکانی در دقایق ۲ و ۵۰ از حریفش در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ پیشی گرفت.

در دقیقه ۵۷ تراکتورسازی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد ولی علی اکبر صدفی در دقیقه ۸۸ تیر خلاص و گل سوم بازی را زد.

نساجی مازندران با کسب ۲ برد، ۶ مساوی و ۵ باخت، ۱۲ امتیازی است و با تفاضل گل کمتر از صنعت نفت آبادان در جایگاه هفتم گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور قرار دارد.

در این گروه تیم نود ارومیه با ۵ امتیاز در انتهای جدول و رتبه هشتم قرار گرفته است و سقوطش به مسابقات لیگ دسته اول حتمی شد.

آلومینیوم اراک با ۲۷ امتیاز و ایستادن در صدر جدول جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کرده است.

تیم‌های ۲۳ امتیازی نفت آبادان و ملوان بندرانزلی و تیم ۲۱ امتیازی شمس آذر قزوین هم برای کسب عنوان دوم و صعود به مرحله نیمه نهایی در هفته پایانی به میدان می‌روند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، مسابقات فوتبال
خبرهای مرتبط
شکست امید‌های نساجی در اراک
روند صعودی و نزولی نساجی و کیان سام
جشن صعود امید‌های نساجی در ساحل خلیج فارس 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده چالوس امروز یکطرفه می‌شود
صادرات بیش از ۴ هزار تن محصولات کشاورزی از بندر امیرآباد
برگزاری بازی‌های دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال مازندران
آخرین اخبار
برگزاری بازی‌های دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال مازندران
صادرات بیش از ۴ هزار تن محصولات کشاورزی از بندر امیرآباد
جاده چالوس امروز یکطرفه می‌شود
قابی زیبا از پرندگان مهاجر میانکاله
ورود سامانه سرد بارشی به مازندران؛ هشدار نارنجی صادر شد
پیروزی قاطع امید‌های نساجی در لیگ برتر کشور
صادرات ۳۰ میلیارد ریالی گل و گیاه و درختچه‌های زینتی از آمل به کشور عراق
هشدار دادستان مرکز مازندران نسبت به جریان‌سازی از مطالبات اقتصادی مردم