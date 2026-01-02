باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نساجی مازندران در هفته ماقبل پایانی رقابت‌های گروه دوم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور با نتیجه ۳ بر ۱ مهمانش تراکتورسازی تبریز را مغلوب کرد.

نساجی مازندران در این بازی با دبل مرتضی اشکانی در دقایق ۲ و ۵۰ از حریفش در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ پیشی گرفت.

در دقیقه ۵۷ تراکتورسازی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد ولی علی اکبر صدفی در دقیقه ۸۸ تیر خلاص و گل سوم بازی را زد.

نساجی مازندران با کسب ۲ برد، ۶ مساوی و ۵ باخت، ۱۲ امتیازی است و با تفاضل گل کمتر از صنعت نفت آبادان در جایگاه هفتم گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور قرار دارد.

در این گروه تیم نود ارومیه با ۵ امتیاز در انتهای جدول و رتبه هشتم قرار گرفته است و سقوطش به مسابقات لیگ دسته اول حتمی شد.

آلومینیوم اراک با ۲۷ امتیاز و ایستادن در صدر جدول جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کرده است.

تیم‌های ۲۳ امتیازی نفت آبادان و ملوان بندرانزلی و تیم ۲۱ امتیازی شمس آذر قزوین هم برای کسب عنوان دوم و صعود به مرحله نیمه نهایی در هفته پایانی به میدان می‌روند.