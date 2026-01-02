ارتش اوکراین در واکنش به اتهام روسیه مبنی بر حمله پهپادی به یک کافه و هتل در خورلی که منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شد، ادعا کرد تنها یک گردهمایی نظامی در آن منطقه را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اوکراین روز جمعه مدعی شد که تنها «اهداف نظامی» را مورد اصابت قرار داده است، یک روز پس از آنکه روسیه کییف را متهم کرد پهپادهایی به یک هتل و کافه در جنوب اشغالی اوکراین شلیک کرده که منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شده است.
مقامات منصوب روسیه در منطقه خرسون جنوبی اوکراین گفتند که کشتهشدگان، افرادی بودند که سال نو را جشن میگرفتند و دو نفر از کشتهها کودکان بودند. آنان این حادثه را یک «اقدام تروریستی» توصیف کردند.
یک منبع در نیروهای دفاعی اوکراین وقوع یک حمله را تأیید کرد، اما ادعا کرد که این حمله یک گردهمایی نظامی را هدف قرار داده که بر روی غیرنظامیان بسته بود.
آژانس فرانسهپرس نتوانسته است هیچ یک از روایتها را تأیید کند. هتلی که مسکو میگوید حمله در آن رخ داده، در خورلی واقع شده است - یک شهر تفریحی در دریای سیاه که ارتش روسیه از اوایل سال ۲۰۲۲ آن را اشغال کرده است.
دمیترو لیخووی، سخنگوی ارتش اوکراین، در اظهاراتی به آژانس فرانسهپرس، روسیه را متهم کرد که مکرراً به «اطلاعات نادرست و اظهارات دروغین» متوسل میشود.
او مدعی شد: «نیروهای دفاعی اوکراین به هنجارهای حقوق بشردوستانه بینالمللی پایبند هستند و منحصراً اهداف نظامی دشمن را مورد اصابت قرار میدهند.»
این اتهام در لحظهای سرنوشتساز از درگیری تقریباً چهارساله - مرگبارترین درگیری در خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم - مطرح میشود.
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در سخنرانی شب سال نو خود در اواخر روز چهارشنبه گفت که یک معامله صلح میانجیگری شده توسط آمریکا «۹۰ درصد» آماده است، اگرچه مهمترین مسئله یعنی قلمرو همچنان حلنشده باقی مانده است.
روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد و آن را یک «عملیات نظامی ویژه» برای جلوگیری از گسترش ناتو توصیف کرد - هدف جنگی که کییف آن را دروغ خوانده است.
مسکو از آن زمان بخشهای وسیعی از شرق و جنوب اوکراین را تصرف کرده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه