ارتش اوکراین در واکنش به اتهام روسیه مبنی بر حمله پهپادی به یک کافه و هتل در خورلی که منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شد، ادعا کرد تنها یک گردهمایی نظامی در آن منطقه را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اوکراین روز جمعه مدعی شد که تنها «اهداف نظامی» را مورد اصابت قرار داده است، یک روز پس از آنکه روسیه کی‌یف را متهم کرد پهپاد‌هایی به یک هتل و کافه در جنوب اشغالی اوکراین شلیک کرده که منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شده است.

مقامات منصوب روسیه در منطقه خرسون جنوبی اوکراین گفتند که کشته‌شدگان، افرادی بودند که سال نو را جشن می‌گرفتند و دو نفر از کشته‌ها کودکان بودند. آنان این حادثه را یک «اقدام تروریستی» توصیف کردند.

یک منبع در نیرو‌های دفاعی اوکراین وقوع یک حمله را تأیید کرد، اما ادعا کرد که این حمله یک گردهمایی نظامی را هدف قرار داده که بر روی غیرنظامیان بسته بود.

آژانس فرانسه‌پرس نتوانسته است هیچ یک از روایت‌ها را تأیید کند. هتلی که مسکو می‌گوید حمله در آن رخ داده، در خورلی واقع شده است - یک شهر تفریحی در دریای سیاه که ارتش روسیه از اوایل سال ۲۰۲۲ آن را اشغال کرده است.

دمیترو لیخووی، سخنگوی ارتش اوکراین، در اظهاراتی به آژانس فرانسه‌پرس، روسیه را متهم کرد که مکرراً به «اطلاعات نادرست و اظهارات دروغین» متوسل می‌شود.

او مدعی شد: «نیرو‌های دفاعی اوکراین به هنجار‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی پایبند هستند و منحصراً اهداف نظامی دشمن را مورد اصابت قرار می‌دهند.»

این اتهام در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز از درگیری تقریباً چهارساله - مرگبارترین درگیری در خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم - مطرح می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در سخنرانی شب سال نو خود در اواخر روز چهارشنبه گفت که یک معامله صلح میانجی‌گری شده توسط آمریکا «۹۰ درصد» آماده است، اگرچه مهم‌ترین مسئله یعنی قلمرو همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد و آن را یک «عملیات نظامی ویژه» برای جلوگیری از گسترش ناتو توصیف کرد - هدف جنگی که کی‌یف آن را دروغ خوانده است.

مسکو از آن زمان بخش‌های وسیعی از شرق و جنوب اوکراین را تصرف کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ارتش اوکراین ، حمله هوایی ، اهداف نظامی
خبرهای مرتبط
نامه فوری ایران به سازمان ملل در پی اظهارات مداخله‌جویانه و تهدیدات اخیر ترامپ
گزارش دیپ استیت:
روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را گرفته است
آب پاکی اسلواکی روی دست کی‌یف؛ نه به حضور اوکراین در ناتو
تماس میان اوکراین و ترکیه درباره صلح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
آخرین اخبار
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های اسرائیل علیه نهاد‌های غیردولتی در غزه شد
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد