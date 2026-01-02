امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت شنیدن اعتراضات منطقی مردم، خواستار تلاش جهادی مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با جنگ ادراکی و اقتصادی دشمنان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیتالله علیرضا اعرافی امروز در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه که در مصلای قدس با حضور امت خداجوی قم برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی مردم، بر لزوم پاسخگویی مسئولان و اقدام جدی برای رفع مشکلاتی همچون تورم و نوسانات ارزی تأکید کرد و گفت: اعتراض و مطالبهگری معیشتی حق مردم است، اما یقینا سوءاستفاده از این مطالبات برای ایجاد آشوب و اغتشاش مردود است.
امام جمعه قم در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در بیش از ۱۰ هزار مسجد کشور و حضور یکونیم میلیون نفر، بهویژه جوانان، این حضور گسترده را نشانه زنده بودن روح معنویت در جامعه اسلامی دانست و آن را پدیدهای برخاسته از انقلاب اسلامی توصیف کرد.
او همچنین با گرامیداشت مناسبتهای تاریخی انقلاب اسلامی از جمله نهم دی و قیام نوزدهم دی مردم قم، این رویدادها را نقطههای تعیینکننده در مسیر انقلاب دانست و بر ضرورت پاسداشت میراث شهدا تأکید کرد.
آیتالله اعرافی با اشاره به نامگذاری روز ارتحال آیتالله مصباح یزدی بهعنوان «روز علوم انسانی اسلامی»، خواستار توجه جدیتر حوزهها و دانشگاهها به بومیسازی علوم انسانی شد و گفت: هنوز بسیاری از چارچوبهای غربی بر تحلیلها و سیاستگذاریها سایه دارند و این مسیر نیازمند تلاش مستمر نخبگان است.
او در بخش پایانی خطبهها با هشدار نسبت به جنگ ادراکی دشمنان علیه نسل جوان، تصریح کرد: دشمنان با بزرگنمایی ضعفها و کوچکنمایی دستاوردها در پی تضعیف باورها هستند.
او در ادامه جنگ اقتصادی را امتداد همین نبردها دانست و تأکید کرد : مقابله هوشمندانه و تکیه بر اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتنابناپذیر است.