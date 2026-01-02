عربستان با هدف احاطه کامل بر آب‌های جنوبی یمن و با بهانه قطع شریان‌های قاچاق، از تکمیل استقرار ناوگان جنگی خود در دریای عرب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترکی المالکی، سخنگوی رسمی ائتلاف عربی که به سرکردگی عربستان که پیش از این به یمن حمله و آن را محاصره کرده بود، از تکمیل استقرار نیرو‌های دریایی عربستان در دریای عرب با هدف آغاز عملیات بازرسی و مقابله با فعالیت‌های قاچاق خبر داد.

المالکی در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» ادعا کرد که این استقرار به‌منظور تقویت نظارت دریایی و اجرای ماموریت‌های عملیاتی لازم انجام شده و در راستای تضمین امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

تنش و درگیری از آنجا آغاز شد که نیروهای شورای انتقالی جنوب (STC) گروهی جدایی‌طلب و مورد حمایت امارات، در تاریخ ۹ دسامبر عملیات گسترده‌ای را برای تصرف استان‌های شرقی یعنی حضرموت و المهره آغاز کردند. این دو استان برای عربستان خط قرمز محسوب می‌شوند؛ چرا که علاوه بر داشتن ذخایر عظیم نفت، هم‌مرز با خاک این کشور هستند.

در همین راستا پیشروی سریع جدایی‌طلبان و عقب‌زدن نیروهای «سپر میهن» (که تحت حمایت ریاض هستند)، از نظر عربستان به معنای تلاش برای تجزیه رسمی یمن و تهدید مستقیم امنیت مرزهای این کشور تلقی شد. عربستان که تا پیش از این سعی می‌کرد اختلافات با امارات را پشت پرده حل کند، در اواخر دسامبر از امارات خواست فورا نیروهایش را خارج کرده و حمایت از جدایی‌طلبان را متوقف کند.

در ۳۰ دسامبر، جنگنده‌های سعودی دو کشتی را که از بندر فجیره امارات آمده و در حال تخلیه تسلیحات برای جدایی‌طلبان در بندر مکلا بودند، بمباران کردند. این نخستین بار در سال‌های اخیر بود که عربستان مستقیما محموله‌های منتسب به متحد خود یعنی امارات را هدف قرار می‌داد.

منبع: اسپوتنیک

