باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک روزنامه آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تضمین‌های امنیتی مورد مطالبه ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود را به او ارائه نخواهد داد. این روزنامه افزود: «تلاش بی‌وقفه زلنسکی برای دستیابی به تضمین‌های امنیتی ملموس قابل درک است، اما در نهایت ثابت خواهد شد که این تلاش‌ها بی‌فایده و چه بسا خطرناک است.»

علاوه بر این، این رسانه تصریح کرد که حتی اگر رئیس‌جمهور آمریکا با تعهداتی در قبال اوکراین موافقت کند، می‌تواند به سادگی آنها را دستکاری کند تا از انجامشان شانه خالی کند.

این روزنامه در پایان نتیجه‌گیری کرد که «تردید‌ها درباره تمایل ترامپ برای پایبندی به تضمین‌های امنیتی آمریکا برای اوکراین از این واقعیت ناشی می‌شود که او، علیرغم تهدید‌های مکرر، کوچکترین تمایلی برای رویارویی مستقیم با روسیه از خود نشان نداده است.»

در همین راستا، در اوایل دسامبر گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ترامپ و «جرد کوشنر»، داماد رئیس‌جمهور آمریکا در کرملین استقبال کرد. دو طرف درباره ابتکار صلح گفت‌و‌گو کردند، اما به توافق نهایی (سازش) دست نیافتند.

همان‌طور که رئیس‌جمهور روسیه بعدا اعلام کرد، واشینگتن ۲۷ بند طرح اصلی را به چهار بسته تقسیم کرده و پیشنهاد داده است که به‌طور جداگانه بررسی شوند. او توضیح داد که تقریبا به تمامی بند‌ها پرداخته شده، اما مسائلی وجود دارد که مسکو با آنها موافقت نکرده است.

منبع: اسپوتنیک