باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس جمهور آمریکا در امور داخلی کشورمان واکنش نشان داد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

آن‌هایی که در ایران تحت تأثیر نوسانات گذرای نرخ ارز قرار گرفته‌اند، در چند روز گذشته به طور مسالمت‌آمیزی اعتراض کرده‌اند، همانطور که حق آنهاست.

جدای از آن، ما شاهد مواردی از شورش‌های خشونت‌آمیز نیز بوده‌ایم، از جمله حمله به ایستگاه پلیس و پرتاب کوکتل مولوتف به سمت افسران پلیس. رئیس جمهور ترامپ که اخیراً گارد ملی را در داخل مرز‌های ایالات متحده مستقر کرد، بهتر از همه می‌داند که حملات مجرمانه به اموال عمومی قابل تحمل نیست.

به همین دلیل است که پیام امروز پرزیدنت ترامپ، که احتمالاً تحت تأثیر کسانی است که از دیپلماسی می‌ترسند یا به اشتباه معتقدند دیپلماسی غیرضروری است، بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است.

ملت بزرگ ایران مانند گذشته هرگونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه رد خواهند کرد. به همین ترتیب، نیرو‌های مسلح قدرتمند ما در حالت آماده‌باش هستند و دقیقاً می‌دانند در صورت نقض حاکمیت ایران، کجا را هدف قرار دهند.