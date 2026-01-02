علیرغم تشدید اختلافات بی‌سابقه میان ریاض و ابوظبی، پیش‌بینی می‌شود که این ائتلاف برای مهار سقوط ۱۸ درصدی قیمت نفت، اختلافات سیاسی را کنار بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه تن از نمایندگان ائتلاف «اوپک پلاس» امروز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که این ائتلاف احتمالا در نشست روز یکشنبه خود، سطح تولید نفت را ثابت نگه خواهد داشت؛ این در حالی است که تنش‌های سیاسی میان عربستان و امارات (دو عضو این ائتلاف) بر سر مسئله یمن رو به افزایش است.

نشست روز یکشنبه با حضور هشت عضو ائتلاف اوپک پلاس، که حدود نیمی از نفت جهان را تامین می‌کنند، در حالی برگزار می‌شود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ با کاهشی بیش از ۱۸ درصدی رو‌به‌رو شده است؛ این بزرگترین افت قیمت از سال ۲۰۲۰ تاکنون است که ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره مازاد عرضه در بازار می‌باشد.

این هشت کشور شامل عربستان، روسیه، امارات، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان، از آوریل تا دسامبر سال گذشته میلادی، سقف تولید خود را حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز (معادل ۳ درصد تقاضای جهانی) افزایش داده بودند. با این حال، آنها در ماه نوامبر توافق کردند که روند افزایش تولید را برای سه ماهه نخست سال جدید (ژانویه، فوریه و مارس) متوقف کنند.

لازم به ذکر است که تنش میان عربستان و امارات ماه گذشته به دلیل حمایت از طرف‌های درگیر در یمن بالا گرفت؛ اما به گزارش رویترز، منابع اوپک پلاس تاکنون نشانه‌ای مبنی بر تاثیر این تنش‌ها بر مذاکرات روز یکشنبه گزارش نکرده‌اند.

سازمان اوپک پیش از این نیز نشان داده است که حتی در دوران اختلافات شدید میان اعضا، مانند جنگ ایران و عراق، انسجام خود را حفظ کرده و اولویت را به مدیریت بازار نفت (فراتر از منازعات سیاسی) داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: اوپک پلاس ، قیمت نفت
خبرهای مرتبط
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
تعلیق افزایش تولید اوپک‌پلاس، نفت را گران کرد
جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های آمریکا و ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
آخرین اخبار
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های اسرائیل علیه نهاد‌های غیردولتی در غزه شد
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد