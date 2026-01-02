باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه تن از نمایندگان ائتلاف «اوپک پلاس» امروز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که این ائتلاف احتمالا در نشست روز یکشنبه خود، سطح تولید نفت را ثابت نگه خواهد داشت؛ این در حالی است که تنش‌های سیاسی میان عربستان و امارات (دو عضو این ائتلاف) بر سر مسئله یمن رو به افزایش است.

نشست روز یکشنبه با حضور هشت عضو ائتلاف اوپک پلاس، که حدود نیمی از نفت جهان را تامین می‌کنند، در حالی برگزار می‌شود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ با کاهشی بیش از ۱۸ درصدی رو‌به‌رو شده است؛ این بزرگترین افت قیمت از سال ۲۰۲۰ تاکنون است که ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره مازاد عرضه در بازار می‌باشد.

این هشت کشور شامل عربستان، روسیه، امارات، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان، از آوریل تا دسامبر سال گذشته میلادی، سقف تولید خود را حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز (معادل ۳ درصد تقاضای جهانی) افزایش داده بودند. با این حال، آنها در ماه نوامبر توافق کردند که روند افزایش تولید را برای سه ماهه نخست سال جدید (ژانویه، فوریه و مارس) متوقف کنند.

لازم به ذکر است که تنش میان عربستان و امارات ماه گذشته به دلیل حمایت از طرف‌های درگیر در یمن بالا گرفت؛ اما به گزارش رویترز، منابع اوپک پلاس تاکنون نشانه‌ای مبنی بر تاثیر این تنش‌ها بر مذاکرات روز یکشنبه گزارش نکرده‌اند.

سازمان اوپک پیش از این نیز نشان داده است که حتی در دوران اختلافات شدید میان اعضا، مانند جنگ ایران و عراق، انسجام خود را حفظ کرده و اولویت را به مدیریت بازار نفت (فراتر از منازعات سیاسی) داده است.

منبع: المیادین