باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «هاآرتس» به نقل از منابع آگاه فاش کرد که اکثریت کشور‌های جهان از شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ درباره «هوش مصنوعی در آموزش» به میزبانی رژیم تروریستی اسرائیل خودداری کرده‌اند.

این منابع تاکید کردند که رژیم تروریستی اسرائیل در تلاش برای سازماندهی این کنفرانس «به شکلی فجیع» شکست خورده است؛ چرا که اکثر کشور‌ها در اعتراض به جنگ و نسل‌کشی در نوار غزه، حضور در این نشست را رد کرده‌اند.

بر اساس گزارش هاآرتس، وزارت آموزش رژیم تروریستی اسرائیل میلیون‌ها شِکِل برای این کنفرانس که قرار است در ماه فوریه در قدس اشغالی برگزار شود، سرمایه‌گذاری کرده است، اما این تلاش‌ها به دلیل فضای سیاسی و دیپلماتیک ناشی از تجاوزات مستمر به غزه، با دیوار سخت مخالفت‌های بین‌المللی برخورد کرد.

به گفته این منابع، دعوت‌نامه‌ها از ماه اوت گذشته برای وزرای آموزش و مقامات ارشد کشور‌های مختلف ارسال شده بود، اما اکثر آنها هیچ تمایلی برای سفر به رژیم تروریستی اسرائیل در شرایط فعلی نشان ندادند. یکی از منابع با اشاره به جنگ غزه پرسید: «چه کسی در چنین دورانی کنفرانس بین‌المللی برگزار می‌کند؟»

طبق گزارش‌ها، فهرست کشور‌های پاسخ‌دهنده به دعوت، تنها به چند کشور محدود از جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کنگو و پاناما ختم شده است. همچنین کشور‌هایی که در ادبیات سیاسی مرتبط با رژیم تروریستی اسرائیل «کشور‌های ننگ» نامیده می‌شوند (آلمان و اتریش) حضور دارند، در حالی که قدرت‌های اصلی جهان غایب هستند.

این کنفرانس با بودجه‌ای حدود ۷ میلیون شِکِل قرار است در مرکز «بنیانی هائوماه» قدس اشغالی برگزار شود و سخنرانانی از شرکت‌های بزرگی، چون گوگل و مایکروسافت در آن حضور یابند؛ اما به گفته منابع مطلع، این رویداد در سایه انزوای فزاینده رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل جنایاتش در غزه، محکوم به شکست در جذب مخاطب بین‌المللی است.

منبع: آر تی