باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، شمال لرستان، قزوین، ارتفاعات البرز مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی بارش برف و باران همراه با ورزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: فردا شنبه ۱۳ دی در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش پراکنده برف و باران ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد: روز یکشنبه ۱۴ دی در برخی از مناطق خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارندگی رخ می‌دهد و در سایر نقاط کشور پدیده خاصی نخواهیم داشت.

ضیائیان توضیح داد:از روز دوشنبه ۱۵ دی تا اواخر هفته شاهد جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق کشور خواهیم بود که در شهرهای پرجمعیت و صنعتی سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

ضیائیان تصریح کرد: از روز یکشنبه تا اواخر هفته در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد:طی دو روز آینده دریای خزر و اواخر وقت شنبه و روز یکشنبه خلیج فارس مواج و متلاطم است.