خانواده‌ها در تکاپوی قدردانی از مردان زندگی‌شان + فیلم

در آستانه روز پدر و مرد، خرید هدیه به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده و بازار‌ها شاهد افزایش رفت‌وآمد شهروندانی است که به‌دنبال کادویی نمادین برای قدردانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روز پدر و مرد، حال‌وهوای بازارها رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. از مغازه‌های پوشاک و عطر گرفته تا فروشگاه‌های لوازم شخصی و فرهنگی، خانواده‌ها در تلاش‌اند متناسب با توان مالی خود، هدیه‌ای هرچند ساده اما از صمیم قلب تهیه کنند.

بسیاری از شهروندان می‌گویند در شرایط اقتصادی فعلی، بیش از قیمت هدیه، توجه و یادآوری این روز اهمیت دارد. برخی خانواده‌ها به سراغ هدایای کاربردی رفته‌اند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند با یک یادداشت یا برنامه خانوادگی، این روز را متفاوت‌تر برگزار کنند.

