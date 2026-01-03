باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روز پدر و مرد، حال‌وهوای بازارها رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. از مغازه‌های پوشاک و عطر گرفته تا فروشگاه‌های لوازم شخصی و فرهنگی، خانواده‌ها در تلاش‌اند متناسب با توان مالی خود، هدیه‌ای هرچند ساده اما از صمیم قلب تهیه کنند.

بسیاری از شهروندان می‌گویند در شرایط اقتصادی فعلی، بیش از قیمت هدیه، توجه و یادآوری این روز اهمیت دارد. برخی خانواده‌ها به سراغ هدایای کاربردی رفته‌اند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند با یک یادداشت یا برنامه خانوادگی، این روز را متفاوت‌تر برگزار کنند.