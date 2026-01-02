رئیس‌جمهور تأکید کرد: هیچ‌یک از اعضای کابینه بر اساس روابط سیاسی، دوستی یا ملاحظات شخصی انتخاب نشده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور با اشاره به فضاسازی برخی رسانه‌ها اظهار کرد: در یکی از جلسات، شائبه‌ای ایجاد شد مبنی بر اینکه یکی از وزرا به دلیل دوستی انتخاب شده است. در همان جلسه صراحتاً اعلام کردم که نه‌تنها دکتر نوری، بلکه همه وزرایی که انتخاب شده‌اند، پس از اخذ نظرات کارشناسی از مجموعه‌ای از مدیران، اساتید و حتی سیاستمدارانی که حضور داشتند و در حد امکان، انتخاب شده‌اند.

پزشکیان یادآور شد: ما هیچ فردی را به‌صورت سیاسی، به دلیل ارتباط، دوستی، قوم‌وخویشی یا مسائل مشابه انتخاب نکرده‌ایم و انتخاب مدیران صرفاً بر مبنای مشورت‌های کارشناسی و تخصصی بوده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به محور دوم جلسه وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش دیگر این جلسه به تصمیمات اتخاذشده درباره هدفمندسازی منابع مربوط می‌شود؛ تصمیمی که بر اساس آن، منابع از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌شود که اقدامی بسیار بزرگ و مهم است. به همین منظور، برای گفت‌و‌گو با نمایندگان اصناف و مدیران مربوطه در این جلسه حضور یافتیم تا دقت شود اگر در میانه زنجیره، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات یا فعالان این حوزه با مشکلی مواجه شدند، حتماً گروهی تشکیل شود، جلسه برگزار شود و نگرانی‌های آنها مورد رسیدگی قرار گیرد و مشکلاتشان حل شود.

رئیس دولت چهاردهم تأکید کرد: مسیر اجرای این سیاست مشخص شده است. دولت به هیچ وجه یارانه‌ها را قطع نخواهد کرد و آنها را کاهش نیز نمی‌دهیم. یارانه‌هایی که باید پرداخت شود، پرداخت خواهد شد، اما به انتهای زنجیره منتقل می‌شود.

پزشکیان ادامه داد: این‌گونه نیست که مبلغی که امروز به مردم پرداخت می‌شود، سال آینده هم ثابت بماند، در حالی که قیمت‌ها تغییر می‌کند. با افزایش قیمت‌ها، سهم زنجیره نهایی نیز بر اساس همان قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. این‌طور نیست که مثلاً در گذشته ۴۰ هزار تومان پرداخت شده باشد و همان رقم باقی بماند، در حالی که قیمت‌ها به‌شدت تغییر کرده است.

رئیس‌جمهور پزشکیان با اشاره به مبنای ارزی این سیاست گفت: ارز شاخص اولیه است و سهم هدفمندی یارانه‌ها از نظر ارزش به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد. در بازار، واردکنندگان کالا‌ها را با قیمت آزاد و بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده عرضه می‌کنند، اما مردم به دلیل دریافت سهم خود، امکان خرید کالا را با قیمت ثابت‌تری خواهند داشت.

رئیس قوه مجریه درباره نحوه اجرای این تصمیمات اظهار کرد: مقرر شد وزرای مرتبط از جمله وزیر اقتصاد، معاون برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، هماهنگی کامل داشته باشند. ارز باید به‌صورت سهمی تخصیص یابد که به مردم برسد و بر همین اساس، قرار شده است اعتبار چهار ماهه به‌صورت یکجا به حساب آنها واریز شود.

رئیس دولت وفاق ملی افزود: از سوی دیگر، درباره روند واردات نهاده‌ها، نحوه توزیع کالا‌ها و چگونگی عرضه آنها گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری شده است. این جلسه، جلسه‌ای بود که دستگاه‌ها به جمع‌بندی رسیده بودند و حضور من برای بررسی روند پیشرفت اجرای این تصمیمات انجام شد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین معیشت مردم تصریح کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که در ماه مبارک رمضان و در ماه‌های آینده، مردم از نظر معیشتی با مشکلی مواجه نخواهند شد. در همین راستا، ابلاغ شده و مجدداً اعلام می‌شود که مدیران، استانداران و مسئولان مربوطه باید به‌طور مستمر با صنوف و تولیدکنندگان جلسه داشته باشند.

رئیس‌جمهور پزشکیان در پایان گفت: اگر نگرانی یا مشکلی وجود دارد که دولت باید در آن مداخله کند، این موارد باید به‌سرعت جمع‌بندی شود. دولت آمادگی دارد حتی به‌صورت روزانه درباره این نگرانی‌ها تصمیم‌گیری کند تا نه در میانه زنجیره و نه در انتهای آن، هیچ‌یک از اصناف یا تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند و همه مسائل به‌طور کامل حل‌وفصل شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، اعضای کابینه دولت
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۳ ۱۳ دی ۱۴۰۴
بیسواد مگه مردم بخاطر یارانه هستن بیاین یارانه هارو بتون میدیم قیمتارو کنیم 5سال پیش
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
پسرهای خودت راهم کارشناسان تایید کرده آن رشته پسرهات شغلی که دادی همخوانی دارند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۹ ۱۳ دی ۱۴۰۴
کالا برگ مال همه مردم ایرانه دهک بندی‌ها هم به عدالت نزدیک نیست.
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۱۳ دی ۱۴۰۴
تنها عذاب وجدانی ک تو ۴۸ سال عمرم دارم اینه ک بهت رای دادم احساس گناه میکنم خدا ازت نگذره بهت نمی‌خورد ایفد ظالم وبیرحم باشی ک حسرت همجیو ب دلمون گذاشتی روزانه افزایش قیمت چخبره سکه وطلا روزانه میلیونی گرون میشن و.....
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۱۳ دی ۱۴۰۴
خجالت نکش ، یارانه ها رو حذف کن!
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۱۳ دی ۱۴۰۴
یارانه منو این ماه حذف کردن با دوتا بچه الانم آب محله هفت چنار قطعه رفاه در حد لالیگا
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۱۳ دی ۱۴۰۴
اره توهمه ی حرفات درسته معلومه ازسرکازگزاشتن پسر وهمتی بی کفایت وخیلی های دیگه که توانتخابات کمکت کردن
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سینا
۰۰:۲۵ ۱۳ دی ۱۴۰۴
این قدر یارانه میدی اضافه میاد پس انداز میکنیم
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۱۳ دی ۱۴۰۴
کل یارانه مال خودتون قیمتارابرگردونیت به سال۹۴
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۱۳ دی ۱۴۰۴
دمت گرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۱۳ دی ۱۴۰۴
هیچ درکی از زندگی مردم ندارید با حقوق های بالای ۳۰۰ میلیون تومنی که میگیرید به قول معروف سیر از گشنه خبر نداره
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۱۳ دی ۱۴۰۴
اقای مثلا ریس جمهور امروز رفتم تخم مرغ بگیر شده 10 هزار تومن کوجه کیلویی 80 هزار تومن دیگه املت هم نمیشه خورد از کدوم یارانه و سوبسیت داری حرف میزنی وضع مملکتو به ناکجا اباد کشوندی ما توی وضعیت بهرانی داریم دست پا میزنیم اگه نمیتونی انصراف بده بزار یکی بیاد که کار بلده کارو به دست بگیره
۰
۲۶
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۰:۰۳ ۱۳ دی ۱۴۰۴
گفتیم بنزین رو دست نزن الان هم میگیم یارانه رو افزایش نده ریسی و روحانی تعییر دادن نتیجه عکس شد مردم فقیر تر شدن
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
روحانی که معلوم الحال بود ولی شهیدرئیسی قصدش کمک به مردم بود وروحانی هیچ افزایشی نداد واین گرونی الان دردولت قبل نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۱۳ دی ۱۴۰۴
شهید رئیسی حرف نداشت واسع همون دشمن زیاد داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۲ دی ۱۴۰۴
تو باعث ناامیدی مردم شدی تو ارز ۷۰ تومان را درطول یکسال به ۱۶۰ هزار تومان رساندی
خدارحمت کند شهید رئیسی را که شبانروز در فکر خدمت به مردم بود
۲
۹
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۳:۵۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مال ما را ۳ ماه قطع کردین و راحت نوشتید دهک ۹ ایم ای بنازم عدالت خدا را که با جیب خالی و نداری مطلق به چشم حاکمیت این مرز و بوم جز خواص پولدارم
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
۷۰۰هزار ت میشه ۵دلار . خجالت داره
۱
۱۱
پاسخ دادن
