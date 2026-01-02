باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مرتضی حیدری، معاون سیاسی–امنیتی استانداری قم در گفتگو با بخش خبر شبانگاهی سیمای مرکز قم گفت: در پی تحریک دشمنان مردم ایران از جمله رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی، برخی افراد به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور بودند و امروز در قم نیز دست به تحرکاتی زدند.
او افزود: یک جوان از عناصر وابسته به گروهکهای مزدور هنگام تلاش برای انفجار نارنجک دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
حیدری با تأکید بر اینکه دشمنان تصور میکنند با تحرکات و اغتشاشات میتوانند اقتدار نظام اسلامی را خدشهدار کنند، گفت: این تصور باطل است و جای تأسف دارد که برخی جوانان تحت تأثیر جنگ ترکیبی دشمنان قرار میگیرند.
معاون سیاسی–امنیتی استانداری قم تاکید کرد: امنیت در استان برقرار است و خانوادهها باید فرزندان خود را هوشیار کنند و نسبت به مسائل امنیتی دقت و اهتمام داشته باشند.