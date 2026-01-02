معاون سیاسی–امنیتی استانداری قم گفت: امشب یکی از عناصر وابسته به گروه‌های معاند که قصد داشت با انفجار نارنجک دست به اقدام خرابکارانه بزند، در اثر انفجار همان نارنجک جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مرتضی حیدری، معاون سیاسی–امنیتی استانداری قم در گفتگو با بخش خبر شبانگاهی سیمای مرکز قم گفت: در پی تحریک دشمنان مردم ایران از جمله رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برخی افراد به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور بودند و امروز در قم نیز دست به تحرکاتی زدند. 

او افزود: یک جوان از عناصر وابسته به گروهک‌های مزدور هنگام تلاش برای انفجار نارنجک دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. 

حیدری با تأکید بر اینکه دشمنان تصور می‌کنند با تحرکات و اغتشاشات می‌توانند اقتدار نظام اسلامی را خدشه‌دار کنند، گفت: این تصور باطل است و جای تأسف دارد که برخی جوانان تحت تأثیر جنگ ترکیبی دشمنان قرار می‌گیرند. 

معاون سیاسی–امنیتی استانداری قم تاکید کرد: امنیت در استان برقرار است و خانواده‌ها باید فرزندان خود را هوشیار کنند و نسبت به مسائل امنیتی دقت و اهتمام داشته باشند. 

 

برچسب ها: اغتشاش ، جنگ ترکیبی
خبرهای مرتبط
اصناف قم صف خود را از اغتشاشگران و معاندان جدا می‌کنند
امام جمعه قم:
مسئولان باید پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
اختصاص ۱۰ قطار فوق‌العاده به مناسبت میلاد امام علی(ع)در محور تهران–قم–جمکران
پاسداشت ۲۵ سال کرسی اخلاق آیت‌الله مصباح یزدی در قم
آخرین روند احداث پارکینگ طبقاتی خیابان امام (ره) در قم