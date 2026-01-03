الفیاض با تاکید بر اینکه شهادت فرماندهان مقاومت فراتر از مرز‌های جغرافیایی است، خون آنان را تجلی والاترین حد ایثار در راه دفاع از ارزش‌ها دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، با تجلیل از مقام شامخ شهدا و فرماندهان پیروزی سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تاکید کرد که عروج ملکوتی این شهیدان در راه خدا بوده و آنان به واسطه این فداکاری، نزد پروردگار خود به جاودانگی دست یافته‌اند.

الفیاض تصریح کرد: «مفهوم شهادت محدود به یک سرزمین یا مکان خاص نیست؛ بلکه متعلق به بندگان برگزیده‌ای است که خداوند آنان را برای دفاع از ارزش‌های والای انسانی برگزیده است.»

او در ادامه با اشاره به جایگاه فرماندهان پیروزی و راه حق افزود: «هر کس در راه دفاع از خاک و ناموس خود به شهادت برسد، بی‌شک در مسیر جهاد فی‌سبیل‌الله گام برداشته است.»

رئیس سازمان الحشد الشعبی در پایان خاطرنشان کرد که خون‌های پاک فرماندهان شهید، تجسم عینی والاترین میثاق‌های ایثار، فداکاری و ایمان است که راه را برای آیندگان روشن نگاه می‌دارد.

منبع: کانال تلگرامی الحشد الشعبی

برچسب ها: الحشد الشعبی ، فرماندهان مقاومت ، حاج قاسم سلیمانی
