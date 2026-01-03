معتکفان از امشب وارد مساجد شدند تا خود را برای مدتی از روزمره‌گی‌ها رها کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - در آستانه ایام البیض ماه رجب، دل‌ها به میهمانی متفاوتی فراخوانده شده‌اند؛ میهمانی‌ای که میزبانش خداوند است و مهمانانش عاشقانی که از هیاهوی روزمره فاصله گرفته‌اند تا در خلوتی ناب، با محبوب خویش راز و نیاز کنند.

بیش از دویست هزار معتکف در هزار و دویست مسجد فارس، امشب قدم به خانه‌های نور نهاده‌اند تا سه روز، دنیای بیرون را پشت سر بگذارند و در آغوش معنویت آرام گیرند.

مسجد جامع شهدای شیراز، این بار جلوه‌ای ویژه یافته و میزبان بزرگ‌ترین اجتماع اعتکاف جوانان و نوجوانان کشور با حضور هشت هزار معتکف است؛ صحنه‌ای که یادآور پیوند نسل نو با ایمان، تقوا و ارزش‌های الهی است.

این حضور پرشور، نشانه‌ای روشن از عطش معنوی جامعه و میل به بازگشت به سرچشمه‌های نور و حقیقت است.

