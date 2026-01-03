شهروندخبرنگار ما همزمان با میلاد امام علی (ع) و ماه رجب فیلم و تصاویری از مراسم اعتکاف دانش آموزان شهر انابد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن ماه رجب، آیین اعتکاف بار دیگر به‌عنوان یکی از جلوه‌های عمیق خودسازی فردی و احیای معنویت اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در میان دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه یافته است؛ آیینی که فراتر از یک عبادت فردی، حامل پیام‌های تمدنی، اخلاقی و اجتماعی برای انسان معاصر است.

شهر انابد استان خراسان رضوی امسال برای اولین بار شاهد برپایی بزرگترین اعتکاف دانش آموزی است و بیش از ۶۰۰ دانش در مساجد شهر انابد از امشب شب ۱۳ رجب همزمان با جشن ولادت باسعادت حضرت علی (ع) اعتکاف خود را آغاز نمودند. این مراسم در مسجد حضرت رسول (ص) که محل اعتکاف دانش آموزان دختر دوره اول و دوم ابتدایی است با حضور نائب رئیس شورای اسلامی شهر انابد برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

