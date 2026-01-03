باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین شیرنژاد، رییس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، در جمع خبرنگاران، با اعلام آغاز به کار رسمی اعتکافهای نوجوانانه تهران گفت: اعتکاف نوجوانان آرمانی یک برنامه مقطعی یا صرفاً عبادی نیست، بلکه تمرین یک سبک زندگی حول محور مسجد است؛ سبکی که در آن نوجوان، فقط مهمان مسجد نیست، بلکه خود را جزئی فعال، مسئول و اثرگذار از آن میداند.
وی با بیان اینکه نوجوانان آرمانی تهران، از حدود ساعت ۲۲ روز جمعه راهی مساجد شده و اعتکاف خود را بهصورت رسمی با اقامه نماز صبح روز شنبه ۱۳ دیماه آغاز میکنند، اذعان کرد: بامداد اعتکاف نوجوانان آرمانی، فقط آغاز یک برنامه عبادی نیست؛ لحظهای است که نوجوانی با کولهای ساده و دلی پر از سؤال، حوالی ساعت ۲۲ شب، از خانه دل میکند و به مسجد محله پناه میآورد. جایی که چراغها روشن است و فرشها صمیمیترند و مسجد، او را نه بهعنوان مهمان، که بهعنوان صاحبخانه میپذیرد.
وی افزود: اینجا اعتکاف نوجوانان آرمانیِ مسجد است؛ جایی که اشک سحر، اولین امضای نوجوان آرمانی پای مسئولیتپذیری اجتماعی اوست و نماز صبح ۱۳ دیماه، آغاز دوباره نسبت او با خدا، مردم و محلهاش را رقم میزند؛ لحظهای که برای بسیاری از نوجوانان، نقطه شروع پرواز تا آسمان است.
رییس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، در ادامه با تأکید بر مفهوم «نوجوان آرمانی» افزود: نوجوان آرمانی کسی است که در مسجد فقط حضور فیزیکی ندارد، بلکه یاد میگیرد مسجد پناه مردم باشد؛ جایی برای حل مسائل محله، گرهگشایی اجتماعی و شکلگیری هویت دینی فعال. اعتکاف نوجوانان آرمانی دقیقاً نقطه آغاز همین مسیر مسئولیتپذیری اجتماعی است.
حجتالاسلام والمسلمین شیرنژاد با اشاره به گستره اجرای این طرح در پایتخت اظهار کرد: امروز در محلات مختلف تهران میشنویم که گفته میشود «اینجا اعتکاف نوجوانان آرمانیِ مسجدِ محله ماست» و این یعنی مسجد دوباره به کانون اصلی تربیت نوجوان و مرجع اجتماعی محله در حال تبدیل شدن است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اعتکاف نوجوانانه از سال ۱۴۰۱ با یک الگوی جدید تربیتی در تهران پایهگذاری شده است، تصریح کرد: پیش از این، تعداد نوجوانان معتکف در تهران کمتر از ۱۰ هزار نفر بود، اما با ورود هدفمند مسجد به میدان تربیت نوجوان، شاهد رشد چندبرابری و مستمر مشارکت نسل نوجوان در این فریضه معنوی بودهایم.
حجت الاسلام و المسلمین شیرنژاد، اظهارکرد: مدل اعتکاف نوجوانانه در مساجد آرمانی صرفاً محدود به حضور سهروزه در مسجد نیست، بلکه مبتنی بر یک بسته کامل تربیتی شامل حلقههای معرفتی، آموزش اخلاق عملی، گفتوگوهای هویتی، مهارتهای زندگی دینی و نقشآفرینی مستقیم خود نوجوانان در مدیریت برنامههاست؛ مدلی که امروز بهعنوان تجربه موفق ملی مورد توجه سایر استانها قرار گرفته است.
رییس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، با اشاره به نقش راهبردی ستاد شهید آرمان در این مسیر اظهار داشت: ستاد آرمان با شبکهسازی میان مساجد، مدارس و خانوادهها توانسته است اعتکاف نوجوانانه را از یک برنامه مناسبتی به یک جریان مستمر تربیتی تبدیل کند؛ جریانی که خروجی آن، نوجوان مسئولیتپذیر، متعهد و دارای هویت دینی فعال است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه در مدل اعتکاف نوجوانان آرمانی، نوجوان یاد میگیرد که عبادت، آموزش و مسئولیت اجتماعی از هم جدا نیستند، اظهارکرد: نوجوان آرمانی هم در مسجد خلوت میکند و عبادت میکند، هم مهارت میآموزد و هم نسبت به هممحلهایهای خود احساس تعهد و مسئولیت پیدا میکند.
حجت الاسلام و المسلمین شیرنژاد، با بیان اینکه «آرمان» یک شعار نیست، تصریح کرد: «آرمان» یعنی سبک زندگی مسجدمحور؛ یعنی نوجوان آرمانی بداند مسجد محل تصمیمسازی، همدلی و پناه مردم است و اعتکاف، نقطه شروع نقشآفرینی او در این زیستبوم اجتماعی–دینی است.
وی با اشاره به تجربه زیسته نوجوانان در این طرح افزود: وقتی نوجوان در فضای اعتکاف نوجوانان آرمانی رشد میکند، بهتدریج از یک شرکتکننده صرف به یک کنشگر مسجدی تبدیل میشود؛ فردی که بعد از اعتکاف هم در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی مسجد فعال میماند.
حجتالاسلام شیرنژاد با تأکید بر اثرگذاری تربیتی این رویکرد گفت: نوجوان آرمانی در این اعتکافها یاد میگیرد که مسجد فقط محل عبادت فردی نیست، بلکه پناه مردم، محور محله و نقطه اتصال دلهاست؛ و اعتکاف، آغاز تعهد اجتماعی او نسبت به این جایگاه است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نشانههای موفقیت این حرکت آن است که امروز نوجوانان خودشان میگویند «اینجا اعتکاف نوجوانان آرمانیِ مسجدِ ماست»؛ جملهای ساده اما عمیق که نشاندهنده حس تعلق، هویت و مسئولیتپذیری نسل نوجوان نسبت به مسجد است.
حجتالاسلام شیرنژاد در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم آیندهای پویا و مقاوم برای جامعه بسازیم، باید نوجوان آرمانی تربیت کنیم و این تربیت، از مسجد و با تمرین سبک زندگی مسجدمحور آغاز میشود؛ اعتکاف نوجوانان آرمانی، اولین قدم جدی در این مسیر است.