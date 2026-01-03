باشگاه خبرنگاران جوان - سردار وحید مجید با اشاره به وضعیت امنیت سایبری و تأثیر آن بر بازارهای مالی کشور، اظهار کرد: ما همواره در یک جنگ سایبری قرار داریم و این جنگ در ایام اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. در حوزه‌های مختلف از جمله بازار ارز، طلا و سایر دارایی‌ها فعالیت‌های سنگینی در فضای مجازی صورت می‌گیرد و بخش زیادی از آن نیز توسط پلتفرم‌های قانونی انجام می‌شود. یکی از مأموریت‌های اصلی نیروی انتظامی، حفظ امنیت جان و مال مردم است و در این بخش، پلیس فتا مسئولیت صیانت از دارایی‌های مردم در بستر فضای مجازی را بر عهده دارد.

پلتفرم های خرید و فروش باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند

به گفته وی، تمام این پلتفرم‌ها باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند و اطلاعات مربوط به ظرفیت، نوع فعالیت و وضعیت کاربران آن‌ها در دسترس مردم قرار داشته باشد تا بتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند. با این حال در برخی مواقع کسب‌وکارهای آنلاین دچار نوساناتی می‌شوند و همین مسئله سبب می‌شود کنترل‌های بیشتری اعمال و بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود.

فعالیت سایت‌های خرید و فروش را از پایگاه اصلی وزارت صمت استعلام بگیرید

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، سردار مجید درباره سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند اما جعلی محسوب می‌شوند نیز توضیح داد و گفت: وزارت صمت به عنوان صادرکننده این نماد، اطلاعات کامل را در پایگاه داده خود ثبت کرده و قابل استعلام است. کاربران هنگام مراجعه به سایت‌ها باید به این موارد توجه کنند و از طریق بررسی بخش نظرات، مشخصات فروشگاه و شاخص‌های اصلی اعتمادساز در پلتفرم‌های معتبر، تصمیم‌گیری کنند. البته نظرات می‌تواند جعلی نیز باشد، اما در صورت وجود تردید، مردم می‌توانند از پایگاه اصلی وزارت صمت استعلام بگیرند.

خریدهای خانوادگی و معمول خود را از فروشگاه‌های شناخته شده انجام دهید

رئیس پلیس فتای فراجا تأکید کرد: توصیه ما به مردم این است که خریدهای خانوادگی و معمول خود را از فروشگاه‌های شناخته شده انجام دهند و اگر قصد خرید از یک فروشگاه جدید را دارند، حتماً بررسی‌ها و استعلامات بیشتری انجام دهند تا دچار خسارت نشوند.

سردار مجید، در ادامه درباره فعالیت کسب‌وکارها در پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام و تلگرام نیز گفت: در این فضا کسب‌وکارهای متعددی ایجاد شده‌اند که گاهی خود را به عنوان فروشنده کالا، مشاور یا حتی درمانگر معرفی می‌کنند. این افراد با شگردهای حرفه‌ای اعتماد کاربران را جلب کرده و در نهایت اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

پلتفرم‌های خارجی مجوز کسب و کار دریافت نمی‌کنند و خارج از حوزه نظارتی ایران قرار دارند

وی با اشاره به اقدامات پلیس فتا افزود: تمامی این موارد رصد می‌شوند و در صورت مشاهده تخلف، بررسی و پیگیری قانونی انجام می‌شود. اگر صفحه‌ای شناسایی شود که فعالیت غیرقانونی دارد، اقدامات لازم برای مسدودسازی آن انجام می‌گیرد. با این حال، تشخیص اصل از فرع و اعتبار کسب‌وکارهای خارجی همیشه کار آسانی نیست و نیازمند بررسی دقیق است. زیرا این کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی مجوزی دریافت نمی‌کنند و خارج از حوزه نظارتی کشور قرار دارند و نهادهای صدور مجوز داخلی در این زمینه اختیاری ندارند. بنابراین فردی که در این فضا خرید انجام می‌دهد، ریسک فعالیت خود را می‌پذیرد.

رصد و پایش کسب و کار پلتفرم‌های خارجی توسط پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی

وی ادامه داد: در صورت بروز مشکلاتی مانند عدم تحویل کالا، کیفیت نامناسب یا کلاهبرداری، شهروندان می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا شکایت خود را ثبت کنند و پرونده بررسی می‌شود. در مواردی که کسب‌وکارها در پلتفرم‌های خارجی کاربران زیادی دارند و فعالیتشان نگران‌کننده شود، پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی این موارد را رصد و پایش می‌کنند.

سردار مجید در پایان توصیه کرد: برای خرید و فروش‌های کلان و امن، ترجیحاً از بازارهای آنلاین داخلی استفاده شود تا امکان رصد، پیگیری و رسیدگی قانونی وجود داشته باشد. اگر افراد در پلتفرم‌های خارجی با مشکل مواجه شدند، حتماً موضوع را به پلیس گزارش دهند تا اقدامات قانونی انجام شود.

منبع: ایسنا