شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم جشن و شادمانی در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهم رجب، سالروز ولادت با سر سعادت امام علی (ع)؛ در تقویم رسمی کشور به‌عنوان «روز پدر» نامگذاری شده است. این روز که مزین به نام مولی متقیان مزین شده؛ به اهمیت و جایگاه پدر در خانواده و جامعه اشاره دارد.
در این روز سراسر کشور حال و هوای خاصی به خود گرفته و مردم دیندار و متدین کشورمان در مساجد و تکایا گرد هم می‌آیند و مراسم جشن و شادمانی برگزار می‌کنند. به همین مناسبت مردم دیندار و متدین شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی مراسم جشن و شادمانی برگزار کردند.
منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

