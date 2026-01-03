سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد عمیقا نگران اعلام مقامات اسرائیلی مبنی بر تعلیق فعالیت چندین سازمان غیردولتی بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «استفان دوجاریک» روز جمعه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: گوترش خواستار لغو این اقدام شده و تاکید می‌کند که سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی برای انجام فعالیت‌های بشردوستانه نجات‌بخش حیاتی هستند و تعلیق فعالیت آنها خطر تضعیف پیشرفت‌های شکننده‌ای را که در جریان آتش‌بس حاصل شده است، در پی دارد.

سخنگوی سازمان ملل افزود: این علاوه بر محدودیت‌های قبلی است که تاکنون ورود مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و سرپناه حیاتی به غزه را به تا خیر انداخته است و بحران انسانی پیش روی فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.

دوجاریک تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل تاکید می‌کند که طبق تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه، اسرائیل باید اجازه عبور سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای همه غیرنظامیان نیازمند را بدهد و تسهیل کند.

وی تاکید کرد که تمامی شرکای بشردوستانه باید قادر باشند در امنیت کامل و بر اساس اصول بشردوستانه به فعالیت خود ادامه دهند.

کابینه رژیم اسرائیل روند لغو مجوز فعالیت برخی سازمان‌های بین‌المللی در غزه و کرانه باختری را آغاز کرده و دلیل آن را «عدم تکمیل الزامات قانونی ثبت» عنوان کرده است.

۵۳ سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، پزشکان بدون مرز و اکسفام، درخصوص پیامدهای انسانی جدی این تصمیم هشدار دادند.

آنها تأکید کردند که لغو مجوزها، فعالیت‌های امدادی را به شدت مختل کرده و در شرایطی که غیرنظامیان همچنان با نیازهای فوری روبه‌رو هستند، تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه محسوب می‌شود.

بر اساس بیانیه مشترک این نهادها، ۳۷ سازمان بین‌المللی در ۳۰ دسامبر گذشته اخطاریه‌ای رسمی دریافت کردند که ثبت آنها در پایان همان ماه منقضی شده و طبق مقررات، تنها ۶۰ روز فرصت دارند تا فعالیت‌های خود را در غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، متوقف کنند.

