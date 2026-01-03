نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با انتشار یک پست در شبکه ایکس حملات موشکی به کاراکاس پایتخت این کشور را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با انتشار یک پست در شبکه ایکس حملات موشکی به کاراکاس پایتخت این کشور را تایید کرد.

مادورو گفته، «پایتخت ما، کاراکاس، در حال حاضر با موشک بمباران می‌شود...»

رئیس‌جمهور ونزوئلا افزود: «آن‌ها ما را با موشک بمباران می‌کنند سازمان کشور‌های آمریکایی و سازمان ملل باید فوراً تشکیل جلسه دهند.»

برخی رسانه‌های ونزوئلایی بامداد شنبه به وقت محلی از حمله هوایی آمریکا به یک پایگاه هوایی در کاراکاس خبر دادند و خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرد که صدای حداقل ۷ انفجار در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا شنیده شد.

به‌گزارش رویترز، منطقه‌ای نزدیک پایگاه نظامی در جنوب شهر دچار قطعی برق شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به‌نقل از شاهدی عینی گزارش داد: «بخش جنوبی کاراکاس نزدیک پایگاه نظامی دچار قطع برق شده است.»

گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که همزمان با انفجار‌های متعدد که ونزوئلا را لرزاند، بالگرد‌های آمریکایی بر فراز کاراکاس دیده شدند.

طبق گزارش‌ها، اینها بالگرد‌های تهاجمی آپاچی AH-۶۴ و بالگرد‌های ترابری CH-۴۷ هستند.

در چند ماه گذشته، ایالات متحده بار‌ها از نیرو‌های نظامی خود برای نابود کردن قایق‌هایی که ادعا می‌شود حامل مواد مخدر هستند، استفاده کرده است. 

به ادعای مقامات آمریکایی، این عملیات با هدف مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر انجام می‌شد، اما هدف پشت پرده آن، سرنگونی دولت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا بود.

حمله به ونزوئلا در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو هشدار داده بود که ایالات متحده در تلاش است تا دولت ونزوئلا را سرنگون کند و از طریق تحریم‌ها و کارزار فشار نظامی به ذخایر عظیم نفت ونزوئلا مسلط شود.

منبع: فارس

برچسب ها: نیکلاس مادورو ، حمله به ونزوئلا ، آمریکا
خبرهای مرتبط
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
ایرانیان برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۳ دی ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر منافق
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۱۶ ۱۳ دی ۱۴۰۴
هویح زرد،زردک ،واقعا این مردک نامرد ،دنیا را به آتش کشیده، ان شاالله به زودی نابود خواهد شد،به همراه نتانیاهوی پلید
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۳ دی ۱۴۰۴
نیویورک و واشنگتن را بمباران کنید
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۳ دی ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا جهان وحشی
۰
۹
پاسخ دادن
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
ترامپ: فعلا ونزوئلا را اداره می‌کنیم
معاون رئیس جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
آخرین اخبار
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
معاون رئیس جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
سانچز: اسپانیا مادورو را قبول ندارد، اما تجاوز را هم نمی‌پذیرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
ترامپ: فعلا ونزوئلا را اداره می‌کنیم
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
برزیل خواستار واکنش قوی سازمان ملل به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا شد
ترامپ: در حال تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی برای ونزوئلا هستیم
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
تهدید پوشالی ترامپ: شمشیری دو لبه بر گردن منافع آمریکا
شهید سلیمانی: نماد جاودان مقاومت
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
انگلیس: در عملیات آمریکا علیه ونزوئلا دخالتی نداشتیم
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
کوبا حمله «جنایتکارانه» آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
انصارالله: تجاوز علیه ونزوئلا نشان دهنده سطح وحشی‌گری آمریکاست
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
چین نسبت به هرگونه اقدامی درمورد تایوان هشدار داد
اتحادیه اروپا: تحولات ونزوئلا را زیر نظر داریم
هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
حنظله: تلفن همراه آیلت شاکد را هک کردیم
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد