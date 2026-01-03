تلویزیون همزمان با ولادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر چندین فیلم سینمایی را پخش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تلویزیون همزمان با ولادت مولای متقیان امام علی(ع) و روز پدر چندین فیلم سینمایی را پخش می‌کند.

اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های سیما به شرح زیر است:

 شبکه نمایش «باجه تلفن» به کارگردانی «جوئل شوماخر»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«پرویز خان» به کارگردانی «علی ثقفی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«ایلیا جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سید علی موسوی‌نژاد»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«بی تو هرگز» به کارگردانی «سانتیاگو رکوئیو»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«۴۷ رونین» به کارگردانی «کارل لینچ»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«هیولای دریایی» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه امید

«اسکیت‌های نقره‌ای» به کارگردانی «مایکل لاکشین»، ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«ترور» به کارگردانی «خیرالله تقیانی پور»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«دریا سالار» به کارگردانی «کیم هان مین»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«جدال مرد و زنبور» به کارگردانی «دیوید کر»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

 

برچسب ها: فیلم و سریال ، فیلم تلویزیونی
خبرهای مرتبط
پخش مجموعه‌ای متفاوت از ایستادگی و بصیرت از شبکه دو سیما
جشنواره‌ای از فیلم‌های ایرانی و خارجی در شبکه نمایش به مناسبت روز پدر
پخش سریال «سرزمین مادری» به زودی از شبکه افق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
رونمایی از پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر با تصویری از «شیر سنگی»
آغاز اجرای «ایرانمرد» از ۱۵ دی در بوستان ولایت تهران
«عصر خانواده»؛ جریان‌ساز بخشش علوی و حذف قصاص در میلاد حضرت علی (ع)
روایت هنرمندانه زندگی شهدا در قاب ماندگار رسانه ملی
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
رسانه ملی در حوادث یک سال اخیر مدال افتخار گرفت