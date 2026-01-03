باشگاه خبرنگاران جوان - تلویزیون همزمان با ولادت مولای متقیان امام علی(ع) و روز پدر چندین فیلم سینمایی را پخش میکند.
اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکههای سیما به شرح زیر است:
شبکه نمایش «باجه تلفن» به کارگردانی «جوئل شوماخر»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«پرویز خان» به کارگردانی «علی ثقفی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«ایلیا جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سید علی موسوینژاد»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«بی تو هرگز» به کارگردانی «سانتیاگو رکوئیو»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«۴۷ رونین» به کارگردانی «کارل لینچ»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«هیولای دریایی» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه امید
«اسکیتهای نقرهای» به کارگردانی «مایکل لاکشین»، ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«ترور» به کارگردانی «خیرالله تقیانی پور»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«دریا سالار» به کارگردانی «کیم هان مین»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«جدال مرد و زنبور» به کارگردانی «دیوید کر»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش